Díaz-Canel se refugia en el discurso de resistencia tras el ultimátum de Trump: “Nadie nos dicta qué hacer”

Con el tono de quien se siente acorralado y responde a golpe de consigna, Miguel Díaz-Canel reaccionó este domingo a la ofensiva verbal y política lanzada desde Washington por Donald Trump.

Su mensaje, difundido en redes sociales, llega en medio de una escalada inédita de tensión regional que ha dejado al régimen cubano sin su principal sostén externo y frente a una amenaza directa de asfixia total.

“Quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas, no tienen moral para señalar a Cuba”, escribió el gobernante cubano, visiblemente molesto.

En su publicación acusó a Estados Unidos de actuar con “rabia” por la decisión del pueblo cubano de mantener su modelo político y volvió a responsabilizar al embargo de las carencias que sufre el país.

El mensaje cerró con una advertencia de que “nadie nos dicta qué hacer”. Además, el mandatario señaló que Cuba “no amenaza, se prepara” y está dispuesta a defenderse “hasta la última gota de sangre”.

La respuesta de Díaz-Canel llega pocas horas después de que Trump enviara un ultimátum sin precedentes al régimen de La Habana. Desde su cuenta en Truth Social, el presidente estadounidense anunció el fin definitivo del petróleo y del dinero que Cuba recibió durante años desde Venezuela a cambio de “servicios de seguridad” al chavismo. “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Nada!”, sentenció Trump, al tiempo que recomendó a La Habana “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

El mensaje tuvo un impacto inmediato. No solo por el tono amenazante, sino por el contexto que lo acompaña, tras la reciente captura del dictador venezolano Nicolás Maduro luego de una operación militar estadounidense en Caracas y la confirmación de que decenas de militares venezolanos y cubanos murieron durante la ofensiva.

El canciller Bruno Rodríguez negó que Cuba haya cobrado jamás por servicios de seguridad. Pero más allá de los desmentidos, el nerviosismo es evidente.

La reacción de Díaz-Canel también coincidió con gestos simbólicos que han encendido aún más las redes. Trump compartió una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece fumando un puro en una calle de La Habana, rodeado de banderas cubanas y almendrones.