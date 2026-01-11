Pareja de Flor de Cuba regala un carro a sus padres en la isla: "No es lujo, es gratitud"

Pareja de Flor de Cuba sorprende a sus padres con un auto

La pareja y prometido de Flor de Cuba, Alex, protagonizó un emotivo momento al sorprender a sus padres en la isla con un regalo que no se esperaban, nada más y nada menos que un carro.

En un video compartido en sus redes, puede verse la reacción de los padres al recibir el vehículo mientras hablan con su hijo por videollamada, visiblemente emocionados. El clip rápidamente conmovió a sus seguidores, acumulando cientos de mensajes de apoyo y felicitaciones.

“Nada en esta vida paga todo lo que hicieron por mí, pero hoy pude cumplir uno de mis sueños: regalarle un carro a mis padres en Cuba. De tantos sacrificios nació este momento. No es lujo, es gratitud. Los amo”, escribió junto al video, reflejando el profundo cariño y reconocimiento hacia sus progenitores.

Como era de esperarse no faltaron la sorpresa y las lágrimas de emoción, de ambos lados, aunque fuera por videollamada y el abrazo quedara pendiente.

El regalo simboliza no solo el esfuerzo de la pareja desde el exterior, sino también el deseo de muchos cubanos de retribuir el amor y sacrificio de sus familias en la isla, pese a las difíciles condiciones económicas que atraviesa el país.

Hace muy poco, fue la propia Flor de Cuba quien sorprendió a su mamá en la isla, primero con un auto y luego con una casa como regalos.