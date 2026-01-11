Pareja de Flor de Cuba regala un carro a sus padres en la isla: "No es lujo, es gratitud"

La pareja y prometido de Flor de Cuba, Alex, protagonizó un emotivo momento al sorprender a sus padres en la isla con un regalo que no se esperaban, nada más y nada menos que un carro.
En un video compartido en sus redes, puede verse la reacción de los padres al recibir el vehículo mientras hablan con su hijo por videollamada, visiblemente emocionados. El clip rápidamente conmovió a sus seguidores, acumulando cientos de mensajes de apoyo y felicitaciones.
“Nada en esta vida paga todo lo que hicieron por mí, pero hoy pude cumplir uno de mis sueños: regalarle un carro a mis padres en Cuba. De tantos sacrificios nació este momento. No es lujo, es gratitud. Los amo”, escribió junto al video, reflejando el profundo cariño y reconocimiento hacia sus progenitores.
Como era de esperarse no faltaron la sorpresa y las lágrimas de emoción, de ambos lados, aunque fuera por videollamada y el abrazo quedara pendiente.
El regalo simboliza no solo el esfuerzo de la pareja desde el exterior, sino también el deseo de muchos cubanos de retribuir el amor y sacrificio de sus familias en la isla, pese a las difíciles condiciones económicas que atraviesa el país.
Hace muy poco, fue la propia Flor de Cuba quien sorprendió a su mamá en la isla, primero con un auto y luego con una casa como regalos.
Preguntas frecuentes sobre los gestos de gratitud de Flor de Cuba hacia su familia en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Flor de Cuba y su prometido decidieron regalar un carro a sus padres en Cuba?
El regalo del carro simboliza el esfuerzo de la pareja desde el exterior y el deseo de retribuir el amor y sacrificio de sus familias en la isla, a pesar de las difíciles condiciones económicas que atraviesa el país. Según Flor de Cuba, el gesto no es un lujo, sino una expresión de gratitud hacia sus progenitores.
¿Qué otros regalos ha hecho Flor de Cuba a su familia en la isla?
Flor de Cuba ha realizado varios gestos significativos hacia su familia en Cuba, como la compra de un auto y una casa para su madre, así como la instalación de un sistema de paneles solares para garantizar energía constante. Estos regalos reflejan su deseo de mejorar la calidad de vida de sus seres queridos y su gratitud por el apoyo recibido.
¿Cómo ha reaccionado el público ante los gestos de Flor de Cuba y su pareja?
El público ha mostrado un gran apoyo y admiración hacia Flor de Cuba y su pareja, Alex, por sus gestos hacia sus familias. Los seguidores han llenado las redes sociales con mensajes de cariño y felicitaciones, destacando la importancia del esfuerzo y la gratitud en tiempos difíciles.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.