Flor de Cuba vive un momento de pura felicidad. La creadora cubana fue sorprendida por su pareja, Alex, con una propuesta de matrimonio tan emotiva como espectacular: sobre la arena de Miami Beach, bajo la oscuridad de la noche y rodeados de velas, rosas y luces doradas que iluminaban el ambiente.

El escenario parecía sacado de una película. Un camino de velas y flores conducía hasta un gran letrero luminoso con la frase “Marry Me”, enmarcado por corazones de rosas rojas. Allí, Alex se arrodilló y le entregó el anillo a Flor, que rompió a llorar de emoción. En las imágenes se les ve abrazados, riendo, y más tarde brindando con copas de champán sobre la arena.

La publicación con las fotos del compromiso desató una avalancha de mensajes de cariño. En pocas horas, cientos de seguidores y amigos llenaron los comentarios con felicitaciones y palabras de afecto. “Te mereces todo lo bueno que te está pasando”, escribió una seguidora. “Ahí realmente hay amor”, comentó otra persona que aseguró haberlos conocido en persona.

Muchos destacaron el gesto de Alex, al que calificaron como un romántico empedernido. “Se te fue la mano”, “Ganaste, bro” o “Eres un romántico salvaje”, fueron algunos de los comentarios más repetidos. Otros pidieron a Flor que subiera el video completo del momento, ansiosos por revivir la escena que conmovió a tantos.

El compromiso llega en un momento muy especial para Flor, que en las últimas semanas ha compartido con su comunidad varias reflexiones sobre el amor, la independencia y el trabajo en pareja. Hace pocos días habló abiertamente sobre cómo maneja las finanzas junto a Alex, asegurando que lo importante no es cuánto gana cada uno, sino cómo se apoyan y construyen juntos.

Después de un inicio de año lleno de logros —como la instalación de paneles solares en la casa de su madre en Cuba, la compra de dos Rolex valorados en 50 mil dólares y su reconocimiento como Mejor Influencer del Año por una marca internacional—, Flor celebra ahora una nueva etapa personal. Una historia de amor que, a juzgar por las imágenes, promete seguir creciendo con la misma complicidad y ternura con la que comenzó.

¡Muchas felicidades, pareja!