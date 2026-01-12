La enigmática respuesta de Trump a la pregunta sobre el "tipo de trato" que está buscando con Cuba

Ver más

Donald Trump ha vuelto a colocar a Cuba en el centro del tablero político con una declaración enigmática que ha despertado todo tipo de reacciones.

En medio de una escalada de tensiones entre Washington y La Habana tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente estadounidense ha dejado entrever que se prepara una movida de alto impacto en relación con la isla, aunque sin revelar todavía los detalles.

Este domingo por la noche, a bordo de su avión, Trump fue abordado por una periodista que le preguntó directamente: “¿Qué tipo de acuerdo estás buscando con Cuba?”.

Su respuesta fue tan breve como intrigante: “Cuba, lo descubrirás muy pronto. Estamos hablando con Cuba, lo sabrás muy pronto”.

No ofreció más detalles. No precisó si se trata de un acuerdo económico, político, migratorio o estratégico. Acto seguido, el mandatario dirigió su atención a un sector específico de la comunidad cubana.

“Uno de los grupos que quiero que se cuide son las personas que vinieron de Cuba y que fueron obligadas a irse o abandonadas bajo presión, y que son grandes ciudadanos de los Estados Unidos en este momento”, aseveró.

Y añadió:

“Tienes a mucha gente obligada a salir de Cuba injustamente, así que nos ocuparemos de lo más importante ahora mismo. Vamos a cuidar a las personas que vinieron de Cuba, que son ciudadanos estadounidenses”.

Advertencia al régimen: “Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde”

Las declaraciones llegan inmediatamente después de un fin de semana en el que Trump intensificó su retórica contra el gobierno de La Habana.

En una publicación en Truth Social, lanzó una amenaza directa: “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

Según el mandatario, la reciente captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas por fuerzas estadounidenses ha dejado a Cuba sin su tradicional salvavidas económico:

“Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos. ¡Pero ya no más!”

Trump aseguró que con Maduro fuera del poder, Venezuela ya no necesitará el respaldo cubano: “Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores enviados por La Habana”.

La captura del dictador venezolano ha reconfigurado el tablero regional y colocado al gobierno cubano en una posición de creciente aislamiento.

Según analistas, la Casa Blanca estaría aprovechando esta coyuntura para imponer condiciones duras a La Habana.

Una imagen, mil mensajes: Trump “fumando un puro en La Habana”

En paralelo, Trump avivó la polémica compartiendo en sus redes sociales una imagen creada por una usuaria, donde se le ve fumando un puro en una calle habanera, con la bandera cubana ondeando al fondo y la frase: “The Finest in the World. Cuban Cigars”.

El gesto, simbólicamente poderoso, fue interpretado como una mezcla de provocación, ironía y demostración de fuerza.

Para sus seguidores, la imagen representa victoria y dominio sobre el comunismo. Para sus detractores, una burla imperial en medio de una escalada de presión contra el régimen cubano.

Reacciones: Entre la esperanza, el escepticismo y el fervor

La expectativa generada por la posibilidad de un giro político en la relación EE.UU.-Cuba se reflejó de inmediato en redes sociales, donde miles de cubanos etán manifestando emociones intensas, desde la fe hasta el miedo.

“No me llegué a imaginar la felicidad de todos los cubanos”; “Tengo mi alarma para las 2:00 am, no me voy a dormir esta vez”; “¡Ay, mi madre! Llevo días que no pego ojo”; “Dios, pon tu mano, libera a Cuba. ¡Basta de hambre y miseria!”, “Arriba cojines, que llegó la hora”; “Hoy no se duerme”, son algunas de ellas.

“Cada vez que un gobierno de EE.UU. se reúne a hablar con el régimen de Cuba, no sale nada bueno para los cubanos. Eso es historia. ¡Ojalá esta vez sea diferente!”, advirtió un internauta.

Un régimen a la defensiva, una población expectante

Mientras en La Habana el discurso oficial insiste en la “unidad nacional frente a las amenazas imperiales” y el Ejército Central activa ejercicios por el Día de la Defensa, la realidad apunta a una creciente fragilidad del régimen.

El fin del subsidio petrolero venezolano, sumado al embargo estadounidense y una crisis interna sin precedentes, deja al gobierno cubano ante una disyuntiva: negociar o enfrentar un aislamiento aún mayor.

Conclusión: ¿Qué tipo de acuerdo?

La pregunta sigue sin respuesta clara. Trump ha optado por mantener el suspense, pero ha dejado señales suficientes para anticipar que algo importante se está gestando. Su mensaje es tan críptico como calculado.

Todo indica que Cuba se ha convertido, una vez más, en escenario y símbolo de la política exterior de Trump. El “tipo de acuerdo” aún no se revela, pero las piezas ya están en movimiento.