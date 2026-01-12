Cubanos responden a Díaz-Canel: "Ya te queda poco"

Vídeos relacionados:
El mensaje publicado por Miguel Díaz-Canel en redes sociales, en el que aseguró que Cuba está dispuesta a defender la Patria “hasta la última gota de sangre”, provocó una oleada de críticas y comentarios de burla entre los cubanos. Lejos de generar apoyo, las palabras del gobernante fueron recibidas con ironía, cansancio y un sentimiento general de hartazgo ante el discurso oficial.
En su publicación, Díaz-Canel afirmó que “Cuba es una nación libre, independiente y soberana” y acusó a Estados Unidos de agredir al país durante más de seis décadas. El mensaje apareció poco después de las advertencias del presidente Donald Trump a La Habana, en las que exhortó al régimen a “hacer un trato antes de que sea demasiado tarde”.
Las respuestas fueron contundentes. “Ya te queda poco”, escribió un usuario, mientras otro ironizó: “Canel, pon tú el ron, que ya viene la Coca-Cola. ¡Viva Cuba libre!”. Otros cuestionaron el supuesto respaldo popular al sistema político cubano: “Nuestra ‘elección soberana’, ¿quién eligió por mí? Pónganse serios y dejen que el pueblo elija realmente”.
Entre los cientos de comentarios aparecieron también advertencias directas y mensajes de desprecio hacia el lenguaje de confrontación del dirigente. “De esta no te salva nadie”, escribió un internauta, mientras otro apuntó: “Se siente, se lee, se huele el miedo”. Algunos relacionaron el mensaje de Díaz-Canel con el contexto político internacional: “Mejor aprovecha la oportunidad que Trump le está dando para entrar en negociación, y así sacar el país hacia adelante”.
El tono general de las reacciones combinó sarcasmo, desafío y hartazgo. Muchos usuarios cuestionaron que el mandatario hable de soberanía mientras el país atraviesa una de sus peores crisis. “Libre y soberana, ¿de qué?”, preguntó un lector, y otro añadió con ironía: “Oye, repite todo eso, pero sin llorar”.
También hubo mensajes de burla sobre la retórica bélica del gobernante. “Pide misericordia, lindo”, escribió un usuario, mientras otro ironizó: “Ahora sí, pon la pijama y prepárate, que lo que viene no es discurso”. Comentarios como “Ya viene la Coca-Cola” y “Pon tú el ron” se repitieron decenas de veces como forma de ridiculizar la consigna de “resistencia” frente a Estados Unidos.
Aunque algunas cuentas institucionales y perfiles oficialistas respaldaron las palabras del dirigente con etiquetas como “#CubaEstáFirme” o “#PatriaOMuerteVenceremos”, la mayoría de los mensajes reflejaron descontento, incredulidad y cansancio. Las redes se llenaron de comentarios que exigen libertad, elecciones reales y un cambio de rumbo para la nación.
El mensaje de Díaz-Canel, concebido como un gesto de firmeza ante la presión de Washington, terminó siendo el detonante de una respuesta ciudadana abrumadoramente crítica. En un país donde la palabra oficial intenta mantener la ilusión de unidad, las reacciones en redes mostraron lo contrario: un pueblo agotado, incrédulo y cada vez menos dispuesto a seguir escuchando consignas.
Preguntas frecuentes sobre la reacción de los cubanos a las declaraciones de Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo reaccionaron los cubanos al mensaje de Díaz-Canel sobre defender Cuba "hasta la última gota de sangre"?
Los cubanos respondieron a las declaraciones de Díaz-Canel con críticas, sarcasmo e incredulidad. La mayoría de los comentarios en redes sociales expresaron hartazgo y rechazo hacia el discurso oficial, considerado por muchos como desconectado de la realidad del país.
¿Por qué los cubanos están cansados del discurso oficial del gobierno?
El cansancio de los cubanos hacia el discurso oficial se debe a que las consignas y promesas no resuelven los problemas cotidianos como la falta de alimentos, medicinas, apagones y deterioro de la infraestructura. Muchos sienten que el gobierno ignora las necesidades reales de la población.
¿Qué papel juega Estados Unidos en la situación actual de Cuba según Díaz-Canel?
Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de ser el agresor principal y responsable de las carencias en Cuba debido al embargo económico. Sin embargo, muchos cubanos critican que el gobierno cubano utilice esta justificación para ocultar problemas internos como la corrupción y la ineficiencia.
¿Cómo influyen las acciones de Trump en la percepción del régimen cubano?
Las acciones de Trump, como el ultimátum al régimen cubano y la captura de Nicolás Maduro, han generado expectativas de cambio entre los cubanos, quienes ven estas medidas como una oportunidad para un posible fin del régimen castrista. Muchos interpretan el endurecimiento del discurso estadounidense como un preludio de cambios significativos.
