Cubanos responden a Díaz-Canel: "Ya te queda poco"

El mensaje publicado por Miguel Díaz-Canel en redes sociales, en el que aseguró que Cuba está dispuesta a defender la Patria “hasta la última gota de sangre”, provocó una oleada de críticas y comentarios de burla entre los cubanos. Lejos de generar apoyo, las palabras del gobernante fueron recibidas con ironía, cansancio y un sentimiento general de hartazgo ante el discurso oficial.

En su publicación, Díaz-Canel afirmó que “Cuba es una nación libre, independiente y soberana” y acusó a Estados Unidos de agredir al país durante más de seis décadas. El mensaje apareció poco después de las advertencias del presidente Donald Trump a La Habana, en las que exhortó al régimen a “hacer un trato antes de que sea demasiado tarde”.

Las respuestas fueron contundentes. “Ya te queda poco”, escribió un usuario, mientras otro ironizó: “Canel, pon tú el ron, que ya viene la Coca-Cola. ¡Viva Cuba libre!”. Otros cuestionaron el supuesto respaldo popular al sistema político cubano: “Nuestra ‘elección soberana’, ¿quién eligió por mí? Pónganse serios y dejen que el pueblo elija realmente”.

Entre los cientos de comentarios aparecieron también advertencias directas y mensajes de desprecio hacia el lenguaje de confrontación del dirigente. “De esta no te salva nadie”, escribió un internauta, mientras otro apuntó: “Se siente, se lee, se huele el miedo”. Algunos relacionaron el mensaje de Díaz-Canel con el contexto político internacional: “Mejor aprovecha la oportunidad que Trump le está dando para entrar en negociación, y así sacar el país hacia adelante”.

El tono general de las reacciones combinó sarcasmo, desafío y hartazgo. Muchos usuarios cuestionaron que el mandatario hable de soberanía mientras el país atraviesa una de sus peores crisis. “Libre y soberana, ¿de qué?”, preguntó un lector, y otro añadió con ironía: “Oye, repite todo eso, pero sin llorar”.

También hubo mensajes de burla sobre la retórica bélica del gobernante. “Pide misericordia, lindo”, escribió un usuario, mientras otro ironizó: “Ahora sí, pon la pijama y prepárate, que lo que viene no es discurso”. Comentarios como “Ya viene la Coca-Cola” y “Pon tú el ron” se repitieron decenas de veces como forma de ridiculizar la consigna de “resistencia” frente a Estados Unidos.

Aunque algunas cuentas institucionales y perfiles oficialistas respaldaron las palabras del dirigente con etiquetas como “#CubaEstáFirme” o “#PatriaOMuerteVenceremos”, la mayoría de los mensajes reflejaron descontento, incredulidad y cansancio. Las redes se llenaron de comentarios que exigen libertad, elecciones reales y un cambio de rumbo para la nación.

El mensaje de Díaz-Canel, concebido como un gesto de firmeza ante la presión de Washington, terminó siendo el detonante de una respuesta ciudadana abrumadoramente crítica. En un país donde la palabra oficial intenta mantener la ilusión de unidad, las reacciones en redes mostraron lo contrario: un pueblo agotado, incrédulo y cada vez menos dispuesto a seguir escuchando consignas.