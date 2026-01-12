“El trato será que se vayan por las buenas”: Cubanos ven inminente el fin del régimen tras ultimátum de Trump

Vídeos relacionados:

El reciente mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigido al régimen cubano con una recomendación tajante —“hagan un trato antes de que sea demasiado tarde”— ha generado un torrente de reacciones entre los cubanos dentro y fuera de la isla.

Desde llamados al diálogo hasta exigencias de una intervención directa, la comunidad cubana vive el momento con expectación y emociones encontradas.

La publicación de CiberCuba Noticias sobre las declaraciones del mandatario, difundidas tras el corte total del suministro petrolero desde Venezuela hacia Cuba, acumuló miles de comentarios en pocas horas.

La mayoría de los usuarios celebraron la postura de Trump y coincidieron en que el fin del régimen castrista parece más cercano que nunca. “Este tipo ha demostrado que lo que dice lo cumple”, comentó un lector, mientras otro afirmaba: “Ahora sí, llegó la hora del cambio”.

El tono general entre los cubanos en redes sociales osciló entre la esperanza y la incredulidad. “Cuba necesita abrirse al cambio para que su pueblo no sufra más”, escribió una usuaria. Otros, sin embargo, mostraron escepticismo: “Ellos nunca oyen, viven en una cúpula de cristal y no les interesa el país real”.

Muchos de los comentarios expresaron respaldo explícito al mensaje de Trump. “Ese es mi presidente. Que se acabe la pesadilla de 67 años. Cuba necesita volver a ser grande”, publicó un exiliado en Miami.

Otros usuarios aplaudieron el endurecimiento del discurso estadounidense y pidieron que “no se negocie con dictadores”, mientras algunos reclamaron “mano dura” y compararon la situación cubana con el reciente arresto de Nicolás Maduro en Venezuela. “Esto se pone bueno, Trump cumple lo que promete”, celebró otro comentarista.

Sin embargo, también hubo voces moderadas que abogaron por una salida pacífica y negociada. “Con los comunistas no se dialoga, pero tampoco con bombas. Hay que buscar una transición sin derramamiento de sangre”, opinó un usuario, reflejando el temor compartido por muchos ante una posible acción militar.

“Las guerras solo traen muerte y destrucción; el diálogo debe ser el camino”, añadió otro participante en el debate digital.

Una parte importante de los internautas subrayó la urgencia de que el propio régimen dé el paso hacia un cambio. “Si realmente quieren al pueblo, este es el momento de hacerlo por las buenas”, advirtió una usuaria desde La Habana. Otra escribió: “El pueblo cubano está cansado, sin esperanza. Si no ceden ahora, más tarde será catastrófico para ellos”.

Entre los mensajes más compartidos destacaron los que reclaman libertad, elecciones libres y la liberación de los presos políticos. “Ya es hora de que dejen al pueblo ser libre”, insistieron varios lectores. Otros, con ironía y resignación, aseguraron que “los comunistas prefieren ver morir al pueblo antes que perder el poder”.

También se hicieron eco las voces de cubanos que piden una intervención humanitaria. “Con dictadores no se negocia, hace falta acción”, escribió uno. “Más mal de lo que está el pueblo no puede estar”, añadió otra internauta.

Muchos interpretaron el mensaje de Trump como una advertencia seria, un preludio de lo que podría ser un escenario de transición forzada. “El trato será que se vayan por las buenas”, resumió un usuario.

Por su parte, figuras de la oposición y la sociedad civil también reaccionaron a la advertencia de Trump. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), calificó el mensaje como “una advertencia clara y necesaria al régimen criminal”.

Mientras, el politólogo Manuel Cuesta Morúa pidió que el acuerdo sea “con el pueblo cubano y para los cubanos”. En declaraciones a Martí noticias desde la capital, el periodista Boris González Arenas consideró que “los pueblos oprimidos necesitan ayuda externa para liberarse”.

En paralelo, intelectuales y analistas recordaron que la situación del régimen cubano es crítica: sin petróleo venezolano, con Rusia centrada en su guerra en Ucrania, China cansada de impagos y un pueblo exhausto y empobrecido. En ese contexto, el mensaje de Trump fue interpretado por muchos como la señal más fuerte hasta la fecha de que el ciclo del castrismo se acerca a su final.

Mientras tanto, entre la fe y el miedo, miles de cubanos aguardan. “Que se decidan, porque ya Trump no está para jueguitos”, escribió un usuario en los últimos minutos del día. Otro lo resumió con una mezcla de esperanza y advertencia: “Ahora sí tiene que pasar algo. El pueblo cubano necesita un cambio total. Gracias, Trump”.