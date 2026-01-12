¿Qué es lo último que ha dicho Trump sobre Cuba hoy?

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió en la madrugada de este lunes con nuevas declaraciones sobre Cuba que han generado gran expectación tanto en la isla como entre los cubanos del exilio.

Durante un breve intercambio con periodistas a bordo del avión presidencial, Trump fue consultado directamente sobre qué tipo de acuerdo o trato busca con el gobierno cubano. Su respuesta fue breve pero contundente.

Trump responde: “Cuba, lo descubrirás muy pronto”

“Cuba, lo descubrirás muy pronto. Estamos hablando con Cuba, lo sabrás muy pronto”.

El mandatario no ofreció más detalles, aunque su tono dejó entrever que se avecinan anuncios importantes en la política hacia la isla.

En días recientes, Trump ha endurecido su retórica contra el régimen cubano, asegurando que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba” tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, principal aliado económico de La Habana durante las últimas décadas.

El mensaje de esta madrugada reafirma que Cuba sigue siendo una prioridad en la agenda del presidente, que busca presionar al régimen de Castro para que negocie antes de “que sea demasiado tarde”.

En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron de inmediato a las palabras del mandatario con esperanza y ansiedad ante la posibilidad de un cambio histórico en la relación entre Washington y La Habana.

“Lo sabrás muy pronto” se ha convertido en una de las frases más comentadas del día entre cubanos dentro y fuera de la isla.