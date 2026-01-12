Gustavo Petro quiere una "Gran Colombia"

Vídeos relacionados:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso reconstruir la “Gran Colombia” como una confederación de naciones autónomas, mediante un voto constituyente de la población. La iniciativa, presentada a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), retoma la idea del libertador Simón Bolívar de integrar a varios países de la región bajo un marco común.

“Esta es la Gran Colombia, era la idea de Bolívar y propongo por voto constituyente de la población, que la reconstruyamos como una confederación de naciones autónomas”, escribió Petro. Según explicó, el proyecto buscaría establecer políticas comunes en las materias que el pueblo determine, con un enfoque en la industrialización, las energías limpias y la conectividad regional.

“Tendríamos unas políticas comunes en las materias que proponga el pueblo. Indudablemente la política comercial hacia la industrialización y ser lo que es geográficamente un centro del mundo y de Latinoamérica”, añadió el mandatario, destacando también la posibilidad de crear un parlamento “grancolombiano”, un tribunal de justicia y un consejo de gobierno “como en la Unión Europea o en los EE. UU. federales”.

Petro acompañó su mensaje con un mapa histórico de la antigua Gran Colombia, integrada en su momento por los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

La propuesta del presidente colombiano llega pocos días después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara que recibirá a Petro en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, con el narcotráfico como “tema central” del encuentro. En su mensaje en Social Truth, Trump afirmó: “Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que funcionará muy bien para Colombia y los Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben SER DETENIDAS antes de entrar a nuestro país. ¡Gracias por su atención a este asunto!” (ver más detalles).

La cita entre ambos líderes se producirá tras semanas de fricciones diplomáticas, luego de que Petro expresara su “preocupación” por la operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. En respuesta, Trump lo acusó de “defender a un narcotraficante armado” y lo instó a “preocuparse más por el crimen y el narcotráfico que destruyen su país”.

Días antes, el presidente colombiano había denunciado la existencia de un cartel del narcotráfico que, según dijo, planeó asesinarlo. En su mensaje, Petro afirmó que la amenaza provenía de lo que denominó “la Junta del Narcotráfico”, una estructura con conexiones internacionales y vínculos con mafias extranjeras que habría operado durante años sin ser detectada por los organismos de inteligencia.

“Querían asesinarme por descubrirlos”, escribió el mandatario, quien señaló que la persona que iba a ejecutar el atentado murió posteriormente en Ecuador, en circunstancias violentas. Según su versión, el grupo tendría conexiones con organizaciones criminales de México y Albania, controlaría rutas estratégicas del tráfico de cocaína y utilizaría métodos sofisticados como submarinos, buques mercantes y redes de jóvenes entrenados para bucear y escalar embarcaciones de gran tamaño.

La revelación ocurrió poco después de una conversación telefónica entre Petro y Trump, en la que ambos abordaron el tema del narcotráfico y coincidieron en mantener los canales de comunicación abiertos.

La iniciativa de Petro de reconstruir la “Gran Colombia” aparece en un momento de alta tensión política y diplomática en América Latina, marcado por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina y el control del proceso de transición por parte de Estados Unidos.

El gobierno colombiano enfrenta, al mismo tiempo, una fuerte presión interna por el narcotráfico, la violencia rural y el impacto del flujo migratorio venezolano en sus fronteras.