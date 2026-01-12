Díaz-Canel no duerme: Los memes que lo tienen temblando tras la captura de Maduro

Vídeos relacionados:

Tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, las redes sociales se inundaron de memes que parodian el miedo del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ante la posibilidad de una intervención de Donald Trump en Cuba. Desde comparaciones con el líder venezolano hasta bromas sobre su paradero y su supuesta “noche sin dormir”, los usuarios cubanos convirtieron el temor del régimen en material viral.

La detención de Maduro desató una oleada de humor en toda América Latina, y Díaz-Canel no se ha librado del fuego de los internautas. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de imágenes, videos y bromas que ironizan sobre el miedo del mandatario cubano a correr la misma suerte que su aliado venezolano.

En plataformas como X (antes Twitter), Facebook e Instagram, miles de usuarios compartieron memes en los que se ve a Díaz-Canel empacando maletas, escondiéndose en Varadero o pidiendo asilo político en Nicaragua. Otros recrean escenas donde Trump aparece diciendo: “Después de Maduro, vamos por ti, Miguel”.

El tono general de los memes mezcla el humor con una crítica política directa. Muchos usuarios destacan que, tras la operación militar que sacó a Maduro del poder, el régimen cubano parece más nervioso que nunca. “Díaz-Canel debe estar mirando el cielo esperando los helicópteros de la Delta Force”, escribió un usuario desde Miami, en referencia a la unidad militar que capturó al exmandatario venezolano.

Las bromas también se multiplican entre los cubanos dentro de la Isla, a pesar de la censura oficial. En grupos de Telegram y canales de WhatsApp circulan imágenes de Díaz-Canel con gesto preocupado, acompañadas de frases como “Apaga la luz, Lis, que vienen los yanquis” o “GAESA en modo pánico”.

Más allá de la risa, los memes reflejan un temor compartido en los círculos del poder cubano: que la caída de Maduro marque el comienzo del fin para los regímenes autoritarios aliados del chavismo. La Casa Blanca, bajo la presidencia de Donald Trump y el liderazgo del secretario de Estado Marco Rubio, ha reiterado que “ningún dictador está fuera del alcance de la justicia”.

Analistas consultados por CiberCuba consideran que el humor popular es también una válvula de escape frente al miedo, el hartazgo y la falta de libertades dentro de la Isla. “Los memes se han convertido en una forma de resistencia política y cultural. Burlarse del poder es, hoy, un acto de valentía”, señaló un experto en comunicación digital radicado en Madrid.

Mientras el régimen cubano guarda silencio oficial sobre la detención de Maduro, el pueblo cubano se expresa con ironía. En las redes, la pregunta más repetida es una sola: ¿Quién será el próximo?