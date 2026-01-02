Fallece estudiante de Enfermería en Santiago de Cuba: Denuncian presunta sobredosis

Vídeos relacionados:

La muerte de un joven estudiante de Enfermería ha sacudido a Santiago de Cuba y mantiene en vilo a familiares, amistades y vecinos que reclaman esclarecimiento y justicia ante un hecho rodeado de incertidumbre y versiones no confirmadas oficialmente.

El fallecido fue identificado como Yohanne Zamora Gerez, de 19 años, residente en el barrio Biemba, en la zona de Los Pinos.

Cursaba estudios de Enfermería, una carrera que compaginaba con el trabajo independiente de colocación de extensiones e implantes capilares, actividad por la que era ampliamente conocido entre amistades y clientela.

De acuerdo con versiones no oficiales que circulan entre allegados, se habla de una presunta sobredosis de drogas que habría sido introducida en su bebida. Estas mismas versiones sitúan el hecho en las cercanías del Paseo Martí.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial que confirme o descarte esa hipótesis, por lo que la causa real del fallecimiento continúa bajo investigación y todo lo que ha trascendido se mantiene en el terreno de las especulaciones.

La noticia, dada a conocer por el periodista independiente Yosmany Mayeta en Facebook, desató una ola de reacciones en redes sociales, reflejo del impacto que ha tenido la pérdida de un joven que "soñaba con cuidar vidas".

En los comentarios al post se repiten mensajes de conmoción, exigencias de justicia y llamados a investigar a fondo.

Un emigrado lamentó la pérdida de un chico "que tenía talento y un futuro brillante” y advirtió que "la droga mata".

Otra internauta pidió que "las autoridades trabajen con cautela para acabar con la droga que afecta a la sociedad".

Varios usuarios fueron más allá y cuestionaron si se trató de un posible crimen, reclamando que "se haga justicia" y que se investigue "a profundidad la causa real de esta muerte".

"Quién más concuerda conmigo en que fue un asesinato. Ojalá y se haga justicia", pidió una muchacha.

"Yo no lo conocía, pero quien le hizo eso fue por envidia", afirmó una usuaria.

Un promotor de salud escribió: "Mi amigo del alma… espero que se investigue a profundidad la causa real de esta muerte, que nos tiene a todos sin consuelo".

Una pastora, quien sufrió la pérdida de un hijo, también exigió justicia. "Nadie tenía que introducir drogas en su bebida, Jóvenes, abran los ojos. Y no confíen en amigos", alertó.

El fallecimiento de Yohanne reaviva las alarmas sobre los riesgos asociados al consumo y la manipulación de sustancias, así como la necesidad de esclarecimiento transparente de las muertes.

Mientras la ciudad lo despide y acompaña a su familia, la principal demanda es clara: conocer la verdad sobre lo sucedido.