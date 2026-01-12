Murieron lejos de casa: Lo que se conoce de los cuatro cubanos fallecidos por un escape de gas en México

Vídeos relacionados:

La muerte de cuatro cubanos en México, entre ellos un niño de apenas ocho años, ha dejado al descubierto no solo una tragedia doméstica, sino también el drama humano que empuja a miles de familias a abandonar la Isla en busca de un futuro que muchas veces queda suspendido en el camino.

El hecho ocurrió en una vivienda del municipio de Texcoco, en el Estado de México, donde vecinos alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor a gas y notar que no había movimiento en el interior del inmueble.

Al ingresar, elementos de Protección Civil confirmaron que las cuatro personas ya no presentaban signos vitales. De manera preliminar, las autoridades señalaron que la causa del fallecimiento habría sido una intoxicación por gas, presuntamente provocada por el mal funcionamiento de un boiler, hipótesis que aún se encuentra bajo investigación.

Las víctimas fueron identificadas como Iliet Ramírez Sardiñas, doctora cubana de 36 años; David Martínez Guerrero, médico de 34 años; Osmany Cedeño, migrante cubano que residía con ellos; y Abraham, hijo de IlIet, un niño de ocho años cuya muerte ha golpeado con especial fuerza a la comunidad cubana dentro y fuera de México.

Tras conocerse el suceso, la Sección Consular de Cuba en México informó mediante un comunicado que la Embajada tuvo conocimiento del fallecimiento de los ciudadanos cubanos y expresó sus condolencias a familiares y allegados.

La nota oficial indicó además que la misión diplomática mantiene comunicación con las autoridades mexicanas y con los familiares de las víctimas, en el marco de las funciones que le confiere el Derecho Internacional.

Pero el dolor no se ha quedado en los comunicados oficiales. Yadi Jiménez, prima de IlIet, expresó su devastación en redes sociales con un mensaje que resume la tragedia familiar.

“Hoy mi vida quedó destrozada en pedazos. Personas como estas, llenas de vida, salen de este país para mejorar y poder ayudar a sus familias. Hoy mi hermana y mi sobrino se me fueron entre las manos por un escape de gas”, escribió.

A la conmoción se suman las palabras de Raudel León Martínez, cubano residente en México y allegado a las víctimas, quien explicó que todos compartían un mismo objetivo: llegar a Estados Unidos.

“Como todos los cubanos que estamos aquí, la intención era llegar a los Estados Unidos, pero nos agarró el cese y tocó hacer las documentaciones en México. Desgraciadamente estamos en este trance, como toda la comunidad cubana”, relató.

Raudel responsabilizó indirectamente al gobierno cubano por la tragedia y fue tajante en sus declaraciones. “Al gobierno de mi país no le pido absolutamente nada. Esa es una de las razones por las que estamos aquí, huyendo del régimen castrista, que nos tiene agobiados y pisoteados. Estos son los resultados: profesionales que tienen que escapar de su país, niños que tienen que huir con sus padres”, afirmó.

Sobre las víctimas, recordó que IlIet era doctora, David un médico “buen cristiano y buen padre”, cuya esposa e hijos permanecen en Cuba, mientras que Osmany trabajaba en una reconocida pastelería y era apreciado como un hombre trabajador y solidario. Del pequeño Abraham habló con la voz quebrada: “Tenía ocho años. Dios lo tenga en la gloria”.

El dolor también se refleja en las palabras de Javier Alejandro González Cedeño, familiar de Osmany, quien lamentó la pérdida en redes sociales. “Es difícil creer que personas con deseos de salir adelante tengan un trágico suceso como el que les ocurrió. Entre ellos mi tío Osmany Cedeño. Siempre lo recordaremos en nuestros corazones”, escribió, despidiéndose de un familiar al que describió como un hombre alegre y querido.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad cubana en Texcoco ha comenzado a organizarse para despedir a sus muertos. De acuerdo con información difundida por medios locales, el sábado 10 de enero, entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde, se realizó el velorio de David Martínez Guerrero y Osmany Cedeño en el salón Ayala, ubicado en la calle Palmillas, entre Insurgentes y Recreo, en la comunidad de San Diego. La convocatoria ha sido abierta a quienes deseen acompañar a las familias en este momento de dolor.

Familiares y allegados han reiterado además el llamado a la solidaridad para lograr la repatriación de los cuerpos y evitar que sean cremados. “Pedimos apoyo para que puedan regresar a sus familias íntegros y no en cenizas”, expresó Raudel León Martínez, sumándose a un reclamo que se repite entre los cubanos que viven este duelo lejos de casa.

Mientras las autoridades mexicanas continúan las diligencias para esclarecer con precisión las causas del accidente, la tragedia de esta familia vuelve a poner rostro al costo humano de la migración cubana: médicos, trabajadores y un niño que murieron lejos de su país, atrapados en un limbo migratorio que cada día deja nuevas historias de dolor.