Muere en México una familia de médicos cubanos, incluido un niño, por una fuga de gas

Una tragedia silenciosa sacudió este jueves a la comunidad de San Diego, en el municipio de Texcoco, Estado de México, donde cuatro personas de origen cubano, entre ellas un niño de apenas 10 años, fueron halladas sin vida dentro de su vivienda, presuntamente intoxicadas por una fuga de gas licuado (LP).

El hallazgo ocurrió luego de que vecinos alertaran a las autoridades por un fuerte olor a gas que se percibía desde el exterior del domicilio, ubicado en la calle Del Recreo.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Texcoco, quienes al ingresar confirmaron que las cuatro personas ya no presentaban signos vitales, según reportó El Universal.

Las víctimas fueron identificadas como dos hombres de entre 30 y 35 años, una mujer de aproximadamente la misma edad y un menor de 10 años. De manera preliminar, las autoridades señalaron que la posible causa del fallecimiento fue una fuga de gas originada por el mal funcionamiento de un boiler de paso, hipótesis que aún deberá ser confirmada por los peritajes oficiales.

De acuerdo con testimonios recabados por La Jornada Estado de México, se trataba de una familia de médicos cubanos que residía en la zona y era ampliamente conocida por su cercanía con la comunidad. Vecinos los describieron como personas tranquilas y solidarias, que atendían una farmacia cercana y ofrecían consultas médicas y apoyo a los habitantes del barrio.

“Siempre estaban dispuestos a ayudar”, relataron residentes de la zona, quienes lamentaron profundamente la pérdida de la familia, cuyo trabajo y presencia habían generado vínculos estrechos con la comunidad local.

El inmueble fue acordonado por elementos de la Policía Municipal y Estatal, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, informó Diario Portal.

La investigación continúa para esclarecer con precisión las causas del accidente. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni se ha precisado si los médicos cubanos se encontraban en México bajo algún tipo de contrato gubernamental o si ejercían su labor de manera independiente.