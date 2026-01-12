La tragedia de un matrimonio cubano que provocó una red de solidaridad en Galicia, España

Rafael y su esposa Yamilka en el aeropuerto de La Habana.

Rafael Ferradás salió de Cuba con su esposa Yamika y sus dos hijas rumbo a Galicia aferrado a una última esperanza médica que en la isla era imposible.

Ella padecía una grave enfermedad cardíaca y necesitaba una intervención urgente que el sistema de salud cubano no podía garantizar. Llegaron a España con ilusión, fotos sonrientes y la certeza de que estaban haciendo todo lo posible. Pero la vida les tenía preparada otra cosa.

Según contó La Voz de Galicia, Yamika murió con apenas 46 años a los pocos días de pisar suelo español, sin haber podido salir del hospital. Falleció en A Coruña, tras una cadena de urgencias médicas que comenzó incluso antes de llegar a su destino final.

“Mi mujer murió nada más llegar. Estamos viviendo una película”, confesó Rafael entre lágrimas al diario gallego.

La familia había salido de Cienfuegos impulsada por la urgencia. Yamika llevaba un dispositivo cardíaco obsoleto que en Cuba no podían reemplazar. El único desfibrilador disponible era de una persona fallecida y con ese aparato improvisado logró subir al avión. Aterrizaron en Madrid el 14 de noviembre y tomaron un tren rumbo a Sarria, en Lugo, donde una amiga cubana los esperaba. Nunca llegaron.

Durante el trayecto, Yamika comenzó a sentirse mal. Una sanitaria que viajaba en el tren insistió en detenerlo en Ourense. Fue ingresada de urgencia en la UCI y más tarde trasladada a A Coruña. Murió 33 días después, sin haber podido empezar la vida que soñaban en Galicia.

Para Rafael, el golpe fue devastador. Viudo, en un país nuevo, con dos niñas de 8 y 16 años, y sin haber tenido siquiera tiempo de asentarse.

Sin embargo, la tragedia vino acompañada de una inesperada red de solidaridad. Así lo recoge La Voz de Galicia, que destaca cómo vecinos, amigos y desconocidos se volcaron para sostener a esta familia cubana rota por el dolor.

Un gestor inmobiliario de Pontevedra, Agustín Pacheco, fue clave desde el inicio. Rafael lo había contactado desde Cuba tras leer el periódico gallego que seguía a diario, buscando vender su casa y emigrar.

Captura de Facebook/Rafael Ferradas

Cuando supo de la enfermedad de Yamika, decidió ayudar. Tras su fallecimiento, hizo pública la historia y provocó una ola de apoyo.

Captura de Facebook/Sip 4 inmobiliaria

En Sarria, una amiga cubana acogió a las niñas, Cáritas brindó respaldo, una funeraria se hizo cargo de los gastos sin cobrar y un empresario local ofreció empleo a Rafael para que pudiera empezar de nuevo.

Hoy, las niñas ya están escolarizadas y Rafael espera mudarse pronto a una vivienda propia mientras comienza a trabajar. Lo material parece encaminarse. Lo otro, el duelo por una esposa y una madre que no pudo sobrevivir, es una herida abierta.

Historias como esta vuelven a poner rostro al drama silencioso de miles de cubanos que emigran no por ambición, sino por necesidad. Que salen del país buscando algo tan básico como atención médica y terminan pagando un precio irreparable.

Yamika no logró salvarse, pero su historia deja al descubierto una realidad que muchos dentro y fuera de Cuba conocen demasiado bien: cuando la esperanza obliga a emigrar, a veces ya se llega demasiado tarde.