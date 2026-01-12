La tragedia de un matrimonio cubano que provocó una red de solidaridad en Galicia, España

Vídeos relacionados:
Rafael Ferradás salió de Cuba con su esposa Yamika y sus dos hijas rumbo a Galicia aferrado a una última esperanza médica que en la isla era imposible.
Ella padecía una grave enfermedad cardíaca y necesitaba una intervención urgente que el sistema de salud cubano no podía garantizar. Llegaron a España con ilusión, fotos sonrientes y la certeza de que estaban haciendo todo lo posible. Pero la vida les tenía preparada otra cosa.
Según contó La Voz de Galicia, Yamika murió con apenas 46 años a los pocos días de pisar suelo español, sin haber podido salir del hospital. Falleció en A Coruña, tras una cadena de urgencias médicas que comenzó incluso antes de llegar a su destino final.
“Mi mujer murió nada más llegar. Estamos viviendo una película”, confesó Rafael entre lágrimas al diario gallego.
La familia había salido de Cienfuegos impulsada por la urgencia. Yamika llevaba un dispositivo cardíaco obsoleto que en Cuba no podían reemplazar. El único desfibrilador disponible era de una persona fallecida y con ese aparato improvisado logró subir al avión. Aterrizaron en Madrid el 14 de noviembre y tomaron un tren rumbo a Sarria, en Lugo, donde una amiga cubana los esperaba. Nunca llegaron.
Durante el trayecto, Yamika comenzó a sentirse mal. Una sanitaria que viajaba en el tren insistió en detenerlo en Ourense. Fue ingresada de urgencia en la UCI y más tarde trasladada a A Coruña. Murió 33 días después, sin haber podido empezar la vida que soñaban en Galicia.
Lo más leído hoy:
Para Rafael, el golpe fue devastador. Viudo, en un país nuevo, con dos niñas de 8 y 16 años, y sin haber tenido siquiera tiempo de asentarse.
Sin embargo, la tragedia vino acompañada de una inesperada red de solidaridad. Así lo recoge La Voz de Galicia, que destaca cómo vecinos, amigos y desconocidos se volcaron para sostener a esta familia cubana rota por el dolor.
Un gestor inmobiliario de Pontevedra, Agustín Pacheco, fue clave desde el inicio. Rafael lo había contactado desde Cuba tras leer el periódico gallego que seguía a diario, buscando vender su casa y emigrar.
Cuando supo de la enfermedad de Yamika, decidió ayudar. Tras su fallecimiento, hizo pública la historia y provocó una ola de apoyo.
En Sarria, una amiga cubana acogió a las niñas, Cáritas brindó respaldo, una funeraria se hizo cargo de los gastos sin cobrar y un empresario local ofreció empleo a Rafael para que pudiera empezar de nuevo.
Hoy, las niñas ya están escolarizadas y Rafael espera mudarse pronto a una vivienda propia mientras comienza a trabajar. Lo material parece encaminarse. Lo otro, el duelo por una esposa y una madre que no pudo sobrevivir, es una herida abierta.
Historias como esta vuelven a poner rostro al drama silencioso de miles de cubanos que emigran no por ambición, sino por necesidad. Que salen del país buscando algo tan básico como atención médica y terminan pagando un precio irreparable.
Yamika no logró salvarse, pero su historia deja al descubierto una realidad que muchos dentro y fuera de Cuba conocen demasiado bien: cuando la esperanza obliga a emigrar, a veces ya se llega demasiado tarde.
Preguntas frecuentes sobre la tragedia de un matrimonio cubano en Galicia
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Rafael Ferradás y su familia decidieron emigrar de Cuba a Galicia?
Rafael Ferradás y su familia emigraron de Cuba a Galicia en busca de una atención médica urgente que no podían obtener en la isla. Yamika, la esposa de Rafael, padecía una grave enfermedad cardíaca y necesitaba una intervención urgente que el sistema de salud cubano no podía garantizar. La esperanza de un tratamiento adecuado en España los impulsó a tomar esta decisión.
¿Cuál fue el desenlace del viaje de Yamika hacia Galicia?
Lamentablemente, Yamika falleció poco después de llegar a Galicia, sin haber podido recibir el tratamiento médico que buscaban. Murió en A Coruña tras una serie de urgencias médicas que comenzaron antes de llegar a su destino final. Su muerte fue un golpe devastador para su familia, que había llegado con la esperanza de un nuevo comienzo.
¿Cómo ha afectado esta tragedia a Rafael y sus hijas?
La pérdida de Yamika ha dejado a Rafael en una situación muy difícil, siendo viudo en un país nuevo y con dos hijas pequeñas a su cargo. La familia ha recibido una ola de solidaridad por parte de la comunidad local en Galicia, que les ha brindado apoyo emocional y material para ayudarles a comenzar de nuevo. A pesar del dolor, las niñas ya están escolarizadas y Rafael ha recibido ofertas de empleo para estabilizar su situación.
¿Qué revela esta historia sobre el sistema de salud en Cuba?
La historia de Yamika y Rafael expone las serias deficiencias del sistema de salud cubano, que a menudo no puede ofrecer tratamientos médicos cruciales a sus ciudadanos. El caso de Yamika es un ejemplo más del drama silencioso de muchos cubanos que se ven obligados a emigrar para recibir atención médica básica. Esto refleja una realidad dolorosa donde la falta de recursos y medios en Cuba empuja a las personas a buscar soluciones desesperadas en el extranjero.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.