Alto policial destapa un problema mayor para un cubano en Monterrey, México

Vídeos relacionados:

Ver más

Un control de rutina terminó en detención para un ciudadano cubano en Monterrey, luego de que autoridades municipales detectaran presuntas irregularidades en la documentación de la motocicleta que conducía.

El hecho ocurrió en la colonia Residencial Puerta de Hierro, al poniente de la ciudad, mientras agentes realizaban labores de vigilancia preventiva, indicó el medio local MVS Noticias.

Los oficiales observaron a un motociclista que ingresó de manera irregular al estacionamiento de un centro comercial, además de circular sin casco y subir a la banqueta, conductas que motivaron que se le marcara el alto.

El conductor fue identificado como Emilio Luis “N”, de 30 años, originario de Cuba. Al solicitarle los documentos del vehículo, una motocicleta Islo Trip 150 de color negro con placas del Estado de México, los policías detectaron que la tarjeta de circulación no coincidía con la serie real de la unidad, específicamente en los últimos dígitos.

Ante la sospecha de una posible alteración en los documentos, el hombre fue detenido y la motocicleta asegurada. Ambos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde el caso quedó a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de determinar la situación legal del implicado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el cubano enfrenta cargos formales ni si su estatus migratorio en México será revisado como parte del proceso, agregó ABC Noticias.

Lo más leído hoy:

El caso se suma a otros incidentes recientes que han generado preocupación entre migrantes cubanos en territorio mexicano, muchos de los cuales enfrentan escenarios legales complejos tras situaciones aparentemente menores.