Perú respalda la transición democrática en Venezuela y califica captura de Maduro como "una medida necesaria"

Perú manifestó su respaldo a la transición democrática en Venezuela y defendió la operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro. El presidente interino José Jerí declaró en una entrevista exclusiva con CNN en Español que la acción estadounidense fue “una medida necesaria” y llamó a establecer plazos claros para la restauración del orden constitucional.

“En principio plenamente de acuerdo con lo que se ha hecho, era una medida necesaria que si bien es cierto rompe el derecho internacional temporalmente, hay cosas que tienen que hacerse”, dijo Jerí durante la conversación con el periodista Andrés Oppenheimer.

El mandatario añadió que su gobierno respalda plenamente la transición democrática en el país petrolero: “Apoyamos plenamente la transición democrática, que sean los mismos venezolanos quienes elijan a sus autoridades (...). Deberían establecerse mecanismos para que se puedan establecer plazos, porque no solamente es un problema de Venezuela, es un problema continental”.

Para Jerí, el restablecimiento de la institucionalidad en Venezuela es clave para la estabilidad regional: “La dictadura que hubo en Venezuela y que todavía tiene sus rezagos ha provocado una migración en todos los demás países (...). Es momento de que los venezolanos nuevamente decidan legítimamente sobre su país”.

El presidente peruano también destacó que la comunidad internacional debe actuar de forma coordinada en torno al proceso de transición: “Debemos ponerlo en la agenda (...). Sí tenemos que tener un criterio en común entre todos los países que estamos envueltos en las consecuencias de la dictadura que ha habido en Venezuela”, sostuvo.

Jerí reafirma su apoyo a Edmundo González Urrutia

El respaldo expresado por Jerí en CNN coincide con sus recientes pronunciamientos públicos. El 3 de enero, tras la captura de Maduro, escribió en su cuenta de X (antes Twitter):

“Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad. Que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento”.

Días después, la Presidencia del Perú informó que Jerí sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo Edmundo González Urrutia, a quien expresó su “decidido apoyo para que el proceso de transición hacia la institucionalidad democrática en su país culmine con el respeto de la voluntad popular venezolana, manifestada en julio de 2024”.

Jerí, quien asumió la presidencia interina de Perú en octubre de 2025 tras la destitución de Dina Boluarte, permanecerá en el cargo hasta julio de 2026. En su gestión ha insistido en fortalecer las relaciones con los gobiernos democráticos de la región y en promover la cooperación frente a los desafíos migratorios y de seguridad vinculados a la crisis venezolana.