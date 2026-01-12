Sugerencia de Trump sobre Marco Rubio como presidente de Cuba genera eco internacional

Vídeos relacionados:
La idea lanzada, entre la burla, la provocación y la amenaza, por Donald Trump sobre Marco Rubio como posible “presidente de Cuba” no se quedó en una ocurrencia de redes sociales.
En pocas horas, el comentario del mandatario estadounidense circuló en medios de referencia en América Latina, Estados Unidos y Europa, alimentando titulares, análisis y lecturas políticas que colocan nuevamente a la isla en el centro de una narrativa de presión y confrontación.
Todo comenzó cuando Trump reposteó en su red Truth Social un mensaje que sugería que Rubio podría convertirse en presidente de Cuba “cuando caiga el gobierno”, y respondió con un escueto pero elocuente: “Me suena bien”.
La frase bastó para que medios como The New York Post destacaran la insinuación como algo más que una broma, recordando el peso político que ha ganado el actual secretario de Estado dentro de la administración y su historial de línea dura contra La Habana.
El tabloide neoyorquino subrayó además el contexto: amenazas explícitas de Trump de cortar definitivamente el petróleo y el dinero que llegaban a Cuba desde Venezuela, y advertencias de que el régimen cubano “debería estar preocupado”.
En América Latina, La Nación de Argentina interpretó el gesto como parte de una escalada mayor.
Según el diario, el comentario de Trump llega acompañado de presiones directas y advertencias sobre una posible intervención si La Habana no “llega a un acuerdo”, en un escenario marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense.
El medio recordó declaraciones previas de Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, en las que afirmó que si él estuviera en el gobierno cubano “estaría al menos un poco preocupado”.
Desde Centroamérica, Prensa Libre habló abiertamente de un aumento de la tensión regional.
El diario guatemalteco vinculó la frase de Trump con el fin del respaldo venezolano a Cuba y con una política exterior estadounidense cada vez más agresiva hacia gobiernos aliados de La Habana. Para ese medio, la mención de Rubio funciona como mensaje político directo: presión, advertencia y demostración de fuerza.
El eco llegó también a Europa. France 24 Español dedicó un perfil a Marco Rubio, presentándolo como una de las figuras más influyentes de la política estadounidense hacia América Latina, con un discurso abiertamente anticomunista y una estrategia basada en sanciones y presión.
El canal destacó que, aunque Trump habló en tono aparentemente jocoso, la frase se inserta en un escenario hipotético que hoy muchos analizan con seriedad, dada la centralidad de Rubio en la agenda regional de Washington.
Para los cubanos, dentro y fuera de la isla, la repercusión internacional de este comentario no es menor. Más allá del tono burlón, la insistencia de Trump en cortar recursos, exigir acuerdos “antes de que sea demasiado tarde” y mencionar a Cuba en clave de cambio de poder vuelve a colocar a la isla bajo un foco de incertidumbre.
¿Es posible que Marco Rubio sea presidente de Cuba?
Legalmente, Marco Rubio no puede ser presidente de Cuba según la Constitución cubana de 2019, que exige que el presidente sea ciudadano cubano por nacimiento y no tenga otra ciudadanía. Rubio, nacido en Estados Unidos, está excluido por estos requisitos. Sin embargo, la Constitución de 1940, que permitía la doble nacionalidad y reconocía a los hijos de cubanos nacidos en el extranjero, podría abrir un debate teórico sobre su elegibilidad en un escenario de cambio político en la isla.
¿Qué implicaciones tiene la sugerencia de Trump sobre Marco Rubio para Cuba?
La sugerencia de Trump de que Marco Rubio podría ser presidente de Cuba se interpreta como un mensaje de presión política al régimen cubano. Aunque inicialmente parecía una broma, ha sido vista como una amenaza velada en el contexto de la política estadounidense de línea dura hacia Cuba, especialmente después de la captura de Nicolás Maduro y el corte de suministros de petróleo de Venezuela a Cuba, lo que agrava la situación económica de la isla.
¿Cómo han reaccionado los cubanos ante la idea de Marco Rubio como presidente de Cuba?
La reacción entre los cubanos ha sido mixta. Algunos ven la idea como una esperanza de cambio, reflejado en la viralización de memes que imaginan a Rubio en el poder. Otros, sin embargo, se muestran escépticos o preocupados por las posibles implicaciones de una intervención directa de Estados Unidos. La discusión se ha trasladado al terreno emocional, con llamados a la libertad y la preocupación por evitar un conflicto armado.
¿Qué dice la política de Estados Unidos sobre Cuba actualmente?
La política de Estados Unidos hacia Cuba se ha endurecido bajo la administración de Trump, quien ha calificado a Cuba como un "estado fallido". Washington ha intensificado las sanciones económicas y políticas en un intento por presionar al régimen cubano a realizar cambios significativos. Las declaraciones recientes de Trump y Rubio reflejan una estrategia de presión que busca un cambio de modelo en la isla.
