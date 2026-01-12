Sugerencia de Trump sobre Marco Rubio como presidente de Cuba genera eco internacional

Marco Rubio en una conferencia de prensa junto al presidente Donald Trump y el secretario de Guerra, Pete Hegseth

La idea lanzada, entre la burla, la provocación y la amenaza, por Donald Trump sobre Marco Rubio como posible “presidente de Cuba” no se quedó en una ocurrencia de redes sociales.

En pocas horas, el comentario del mandatario estadounidense circuló en medios de referencia en América Latina, Estados Unidos y Europa, alimentando titulares, análisis y lecturas políticas que colocan nuevamente a la isla en el centro de una narrativa de presión y confrontación.

Todo comenzó cuando Trump reposteó en su red Truth Social un mensaje que sugería que Rubio podría convertirse en presidente de Cuba “cuando caiga el gobierno”, y respondió con un escueto pero elocuente: “Me suena bien”.

La frase bastó para que medios como The New York Post destacaran la insinuación como algo más que una broma, recordando el peso político que ha ganado el actual secretario de Estado dentro de la administración y su historial de línea dura contra La Habana.

El tabloide neoyorquino subrayó además el contexto: amenazas explícitas de Trump de cortar definitivamente el petróleo y el dinero que llegaban a Cuba desde Venezuela, y advertencias de que el régimen cubano “debería estar preocupado”.

En América Latina, La Nación de Argentina interpretó el gesto como parte de una escalada mayor.

Según el diario, el comentario de Trump llega acompañado de presiones directas y advertencias sobre una posible intervención si La Habana no “llega a un acuerdo”, en un escenario marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense.

El medio recordó declaraciones previas de Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, en las que afirmó que si él estuviera en el gobierno cubano “estaría al menos un poco preocupado”.

Desde Centroamérica, Prensa Libre habló abiertamente de un aumento de la tensión regional.

El diario guatemalteco vinculó la frase de Trump con el fin del respaldo venezolano a Cuba y con una política exterior estadounidense cada vez más agresiva hacia gobiernos aliados de La Habana. Para ese medio, la mención de Rubio funciona como mensaje político directo: presión, advertencia y demostración de fuerza.

El eco llegó también a Europa. France 24 Español dedicó un perfil a Marco Rubio, presentándolo como una de las figuras más influyentes de la política estadounidense hacia América Latina, con un discurso abiertamente anticomunista y una estrategia basada en sanciones y presión.

El canal destacó que, aunque Trump habló en tono aparentemente jocoso, la frase se inserta en un escenario hipotético que hoy muchos analizan con seriedad, dada la centralidad de Rubio en la agenda regional de Washington.

Para los cubanos, dentro y fuera de la isla, la repercusión internacional de este comentario no es menor. Más allá del tono burlón, la insistencia de Trump en cortar recursos, exigir acuerdos “antes de que sea demasiado tarde” y mencionar a Cuba en clave de cambio de poder vuelve a colocar a la isla bajo un foco de incertidumbre.