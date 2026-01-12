Trump se autoproclama “presidente interino de Venezuela” en una publicación viral

Vídeos relacionados:

Donald Trump volvió a sacudir la escena internacional con una de sus ya habituales provocaciones digitales.

El presidente estadounidense publicó el domingo en su cuenta de Truth Social una imagen que simulaba su página de Wikipedia, en la que aparecía como “presidente interino de Venezuela, en funciones desde enero de 2026”.

Captura de pantalla Truth Social / @realDonaldTrump

La imagen, que incluía su retrato oficial y el cargo añadido junto a los de “45.º y 47.º presidente de los Estados Unidos”, no contenía ningún comentario adicional, pero desató un vendaval de reacciones políticas y mediáticas.

El post llega apenas una semana después de la operación militar estadounidense en Caracas, en la que fuerzas especiales capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, trasladándolos a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y terrorismo.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el cargo de manera provisional y denunció el “secuestro” del mandatario venezolano, mientras Washington afirmaba que gestionará una “transición controlada” antes de convocar elecciones.

Según medios como Yahoo News y NDTV, Trump declaró a Fox News que permitirá comicios “eventualmente”, pero que antes “reconstruirá la infraestructura petrolera venezolana”.

También admitió haber alertado a compañías petroleras estadounidenses sobre sus planes antes del ataque y las invitó a invertir hasta 100,000 millones de dólares en el país.

El gesto simbólico de autoproclamarse líder interino del país petrolero fue interpretado como una extensión de su estrategia intervencionista: consolidar el control sobre los recursos de Venezuela mientras presiona a Delcy Rodríguez para cooperar con Washington.

La publicación no figura en la Wikipedia real, ni ha sido reconocida por ningún organismo internacional, pero sí refuerza la percepción de que Trump está dispuesto a asumir abiertamente el rol de “gobernador de facto” de Venezuela, un país al que, según sus propias palabras, “los Estados Unidos protegerán y administrarán hasta que vuelva a ser libre”.