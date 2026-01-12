Preso político venezolano muere bajo custodia en medio de excarcelaciones

Edison Torres Fernández, Foto © X / Vente Venezuela

Edison Torres Fernández, un expolicía venezolano acusado de traición, murió este domingo en custodia del régimen en medio de las excarcelaciones.

Torres Fernández “murió en Zona 7 de la Policía Nacional, Boleita estado Miranda. Tenía 52 años y era funcionario de la Policía del Estado de Portuguesa con más de 20 años de servicio”, informó en X la cuenta de Realidad Helicoide.

“Fue detenido el 09 de diciembre de 2025 por motivos políticos y se le acusó de traición a la patria y asociación para delinquir. Exigimos que todos los presos políticos sean puestos en libertad de inmediato”, agregaron.

Luego de que la noticia trascendiera, la Fiscalía venezolana aseguró que el preso políticos murió el sábado tras “una descompensación súbita”.

“Fue trasladado de manera inmediata al centro asistencial, ingresando con signos vitales y siendo atendido oportunamente por personal médico. No obstante, sufrió un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco, que ocasionó su fallecimiento”, se lee en un comunicado de Tarek William Saab.

La organización opositora Vente Venezuela, por su parte, dijo que “esta muerte no es fortuita ni accidental. Es un crimen cometido directamente por el régimen venezolano, responsable absoluto de garantizar la integridad física y la vida de toda persona privada de libertad”,

Son ocho los presos que han muerto “bajo custodia del régimen” desde julio de 2024 “en un contexto marcado por condiciones inhumanas de reclusión, aislamiento prolongado, torturas y tratos crueles”, detalló la organización.

Excarcelaciones de presos políticos

Ayer, el opositor Edmundo González Urrutia denunció que el régimen chavista no ha concretado “ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones” de presos políticos.

“Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas”, agregó.

González se refirió a su hija Mariana González, quien tiene a su esposo, Rafael Tudares Bracho, preso hace un año del régimen chavista.

“Mi hija ha estado presente todos los días. Acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios. Exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales”, dijo el presidente electo exiliado en España.

“La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías. La libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad. Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre”, concluyó.

En la tarde de este sábado se conoció de la liberación de la enfermera Yanny Esther González Terán tras cinco meses en prisión.

Más temprano fueron excarcelados Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela (VV) en el estado Bolívar, Didelis Raquel Corredor, asistente del activista opositor Roland Carreño, también detenido, así como Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano “arbitrariamente detenido” desde el 30 de septiembre de 2024, confirmó El País.

Protesta de familiares

Este sábado se registró además una protesta de familias de detenidos políticos en en las inmediaciones de El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del país, para exigir que se concreten las excarcelaciones de los presos políticos que quedan detenidos.

Los familiares se reunieron en la entrada de El Helicoide y otros recintos penitenciarios para denunciar que aún no han recibido información oficial clara sobre quiénes y cuántos presos políticos serán liberados, ni se ha confirmado la liberación de nuevas personas más allá de las cifras simbólicas anunciadas hasta ahora.

“No sabemos nada”, expresaron los manifestantes, acompañados por miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), que han permanecido concentrados a la espera de confirmaciones oficiales y exigen la excarcelación de todos los presos por motivos de conciencia.