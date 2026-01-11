Manuel Marrero desafía a Trump tras ultimátum al régimen cubano

Vídeos relacionados:
El primer ministro del régimen cubano Manuel Marrero desafió al presidente estadounidense Donald Trump tras su ultimátum de este domingo al régimen cubano.
“Lo que siempre ha molestado a EEUU de #Cuba es nuestra determinación soberana de ser libres e independientes, nuestra capacidad para resistir, sin doblegarnos jamás, cada medida de asfixia y, sobre todo, nuestra convicción profunda de ser un eterno Baraguá”, dijo en X Marrero.
“Ante las amenazas, respondemos como Maceo: ‘Quien intente apoderarse de #Cuba solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha’”, agregó.
También Miguel Díaz-Canel, con el tono de quien se siente acorralado y responde a golpe de consigna, reaccionó este domingo a la ofensiva verbal y política lanzada desde Washington por Trump.
Su mensaje, difundido en redes sociales, llega en medio de una escalada inédita de tensión regional que ha dejado al régimen cubano sin su principal sostén externo y frente a una amenaza directa de asfixia total.
Lo más leído hoy:
“Quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas, no tienen moral para señalar a Cuba”, escribió el gobernante cubano, visiblemente molesto.
En su publicación acusó a Estados Unidos de actuar con “rabia” por la decisión del pueblo cubano de mantener su modelo político y volvió a responsabilizar al embargo de las carencias que sufre el país.
El mensaje cerró con una advertencia de que “nadie nos dicta qué hacer”. Además, el mandatario señaló que Cuba “no amenaza, se prepara” y está dispuesta a defenderse “hasta la última gota de sangre”.
Las respuestas de Marrero y Díaz-Canel llega pocas horas después de que Trump enviara un ultimátum sin precedentes al régimen de La Habana. Desde su cuenta en Truth Social, el presidente estadounidense anunció el fin definitivo del petróleo y del dinero que Cuba recibió durante años desde Venezuela a cambio de “servicios de seguridad” al chavismo. “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Nada!”, sentenció Trump, al tiempo que recomendó a La Habana “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.
El mensaje tuvo un impacto inmediato. No solo por el tono amenazante, sino por el contexto que lo acompaña, tras la reciente captura del dictador venezolano Nicolás Maduro luego de una operación militar estadounidense en Caracas y la confirmación de que decenas de militares venezolanos y cubanos murieron durante la ofensiva.
El canciller Bruno Rodríguez negó que Cuba haya cobrado jamás por servicios de seguridad. Pero más allá de los desmentidos, el nerviosismo es evidente.
La reacción de Díaz-Canel también coincidió con gestos simbólicos que han encendido aún más las redes. Trump compartió una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece fumando un puro en una calle de La Habana, rodeado de banderas cubanas y almendrones.
Preguntas Frecuentes sobre la Tensión entre Cuba y Estados Unidos
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Donald Trump lanzó un ultimátum al régimen cubano?
El presidente Donald Trump lanzó un ultimátum al régimen cubano debido al fin del apoyo económico y de petróleo que Cuba recibía de Venezuela. Trump anunció que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, instando a La Habana a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Esta medida busca aumentar la presión sobre el régimen cubano, debilitado por la pérdida de su principal aliado externo y por su crisis interna.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano al ultimátum de Trump?
El gobierno cubano, representado por Manuel Marrero y Miguel Díaz-Canel, ha respondido con un discurso desafiante y de resistencia. Marrero aseguró que las amenazas no intimidan a Cuba y Díaz-Canel afirmó que nadie dicta qué hacer a la isla, reiterando la disposición de defenderse hasta la última gota de sangre. Esta retórica busca proyectar una imagen de firmeza frente a la presión externa.
¿Cuál es el impacto de la caída de Nicolás Maduro en la relación entre Cuba y Venezuela?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha tenido un impacto significativo en la relación entre Cuba y Venezuela. Este evento marca el fin del suministro de petróleo y apoyo económico que Caracas brindaba a La Habana, lo cual era crucial para la economía cubana. La pérdida de este respaldo coloca al régimen cubano en una situación de vulnerabilidad sin precedentes.
¿Qué papel desempeñan las remesas en la economía cubana?
Las remesas enviadas por cubanos en el exterior a sus familias en la isla son una fuente crucial de ingresos para la economía cubana. Una parte significativa de estas remesas termina en manos del Estado, sosteniendo el aparato represivo del régimen. La interrupción de este flujo financiero, junto con la pérdida del petróleo venezolano, agrava la crisis económica que enfrenta Cuba.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.