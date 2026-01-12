Artista cubano a jóvenes usados para reprimir: “No eres el escudo de la Revolución, eres el escudo de generales que invierten en hoteles”

El joven artista subraya el contraste entre los sacrificios exigidos a los jóvenes y los beneficios de la casta gobernante

El artista visual y escritor cubano Emmanuel Castillo compartió un mensaje con los jóvenes que el régimen castrista utiliza para reprimir protestas, en el que cuestiona el relato oficial, denuncia privilegios militares y llama a no disparar contra el propio pueblo.

En un breve audiovisual difundido a través del perfil en Instagram de la ONG Juventud Cuba, Castillo se dirige a quienes “están contando los días para que les den la baja” y a los que han sido puestos “en disposición combativa” sin comprender el motivo.

El joven artista afirma que el poder político intenta prepararlos para una guerra que “ya perdieron” y en la que otros deciden, pero son ellos quienes ponen el cuerpo.

El artista desmonta uno de los pilares del discurso oficial al afirmar que no son “el escudo de la Revolución”, sino el escudo “de un grupo de generales que invierten en hoteles mientras tú pasas hambre”, en alusión a GAESA, el conglomerado militar que controla gran parte de la industria turística y otros sectores económicos en Cuba.

Incluso en durante la pandemia de covid y años posteriores, la élite militar y gubernamental en la isla mantuvo como prioridad la construcción de hoteles de lujo, en contraste con la realidad económica y social que enfrenta la mayoría de los cubanos, quienes viven entre apagones, escasez de alimentos y medicinas, así como salarios insuficientes.

En su mensaje, el joven artista insistió en el contraste entre los sacrificios exigidos a los jóvenes y los beneficios acumulados por la casta gobernante y sus parientes, a la que acusó de enriquecerse mientras la base vive en precariedad.

Castillo advierte que, ante un escenario de apagones, confusión y crisis, las autoridades intentarán convertir al pueblo en enemigo interno.

El 11 de julio de 2021, durante las históricas protestas que se extendieron por varias ciudades de Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel, en alocución televisada, insistió en que “la calle era de los revolucionarios” y dio una orden de combate para que uniformados y tropas de choque salieran al espacio público para reprimir a los manifestantes.

En ese contexto, afirma que quienes reciban la orden de disparar no verán mercenarios, sino a sus propias familias enfrentadas a la escasez y a la falta de futuro.

El mensaje subraya que reprimir al pueblo equivale a prolongar décadas de miseria y que la verdadera valentía no está en apretar el gatillo, sino en bajarlo.

Castillo sostiene que los oficiales que dan órdenes no asumirán las consecuencias cuando pase la crisis, mientras que quienes obedezcan cargarán con el peso moral y social de sus actos.

El audio concluye con un llamado a no permitir ser utilizados como “el último clavo de un ataúd que ya está cerrado” y a no temerle a la libertad ni a la propia conciencia.

El gobierno cubano dispuso dedicar los sábados a la preparación militar debido a la creciente tensión con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro.

El régimen busca elevar los niveles de preparación y disposición de la población en un contexto que consideran de amenaza externa.

Además, se enmarca en una narrativa de defensa nacional que intenta mantener la cohesión política interna frente a las críticas y presiones internacionales.