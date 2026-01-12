"Todavía no me lo creo": cubana cuenta su experiencia como doctora en España

Ver más

Una médica cubana en España compartió un video en el que narra cómo se siente volver a ejercer su profesión fuera de Cuba, después de cuatro años de espera para homologar su título.

“Después de cuatro años vuelvo a ser médico y no en Cuba, sino en España, qué fuerte, Dios mío de mi vida jamás y nunca me lo esperé”, dice al inicio del video, publicado en su cuenta de TikTok (@miss_yarle). La doctora, visiblemente emocionada, explica que aún no termina de asimilar su nueva realidad: “Me tratan de tal manera, que o sea nunca me he sentido tan a gusto yo creo. Es muy distinto cuando estás, en este caso en España, trabajando, no sé, en un bar o en lo que sea, obviamente cuando estás trabajando de médico porque es como si tú fueses el Dios en la tierra”.

En el mismo mensaje confiesa sentirse abrumada por el cambio de trato y el respeto con que es recibida en su entorno laboral. "Todavía no me lo creo muy bien y me siento como que un poco el síndrome del impostor”, admite. “A la hora de traer el café me lo traen, y yo 'no te preocupes que yo lo puedo hacer' (...) y no es que yo no quiera que me traten bien sino es que no estoy acostumbrada a eso y como que quiero hacer yo misma mis propias cosas... ¡qué fuerte de verdad!".

Sus palabras desataron una ola de reacciones entre usuarios de la plataforma. La mayoría le dejó mensajes de felicitación y aliento, con comentarios como “Bendiciones y todo será maravilloso”, “Felicidades, disfruta el triunfo”, o “Dios premia a la buena gente y me alegro por ti”. Otros, sin embargo, reaccionaron con críticas o burlas a su forma de expresarse.

Ante uno de esos comentarios negativos, la doctora respondió con calma: “Gracias a Dios estoy rodeada de personas españolas tan buenas, que definitivamente no tienen nada que ver contigo”.

No es la primera vez que la médica comparte su historia. En diciembre pasado había publicado otro video en el que celebraba haber podido volver a ejercer su carrera tras cuatro años sin hacerlo. En aquella ocasión animó a otros profesionales a no rendirse: “Luchen por sus sueños, nunca los dejen, no escuchen a nadie, no crean lo que la gente les diga, no se fijen en los demás, ustedes simplemente luchen por lo que quieren, porque nada en esta vida es imposible”.

Su experiencia se suma a la de otros médicos cubanos que han logrado ejercer en España tras largos procesos de homologación. En febrero de 2025, una médica de familia relató su primera jornada en el sistema público español, describiendo las exigencias y el nivel de digitalización del trabajo. Luego, en junio, una pareja de doctores cubanos celebró la homologación de sus títulos y destacó la emoción de poder ejercer su vocación en condiciones de respeto y estabilidad.

En todos estos testimonios, los protagonistas coinciden en una idea: ejercer la medicina fuera de Cuba no solo representa una oportunidad profesional, sino también un cambio profundo en la manera en que son reconocidos y valorados por su trabajo.