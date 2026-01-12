Joven cubano con discapacidad pide ayuda para comprar la batería de su silla de ruedas

Ver más

Leniel Cárdenas Sánchez, un joven de 25 años residente en Camagüey, hizo un llamado desesperado de ayuda a través de las redes sociales para poder comprar la batería de su silla de ruedas eléctrica, una herramienta esencial que le permite moverse con independencia y realizar las tareas básicas de su vida diaria.

Su caso ha sido compartido en Facebook por Yunior Tamayo Barrios, coordinador de un proyecto de apoyo a personas vulnerables en Ciego de Ávila, quien instó a la población a colaborar difundiendo su solicitud y pidiendo donaciones.

En un video que se ha vuelto viral, Leniel se presenta con voz firme pero conmovida y detalla sus difíciles condiciones de salud: tiene invalidez total y una desviación de columna vertebral. Su cuerpo se ve extremadamente delgado y debilitado, especialmente en las piernas, que le impiden sostenerse.

Vive con su madre, quien padece trastornos psiquiátricos, y con su abuela de 73 años, con una cadera fracturada, por lo que su movilidad limitada agrava aún más las responsabilidades domésticas y los cuidados familiares que debe cumplir.

En sus palabras, Leniel explica que la batería de su silla eléctrica es vital para poder "tener una mejor comodidad para realizar mi vida cotidiana y hacerme las tareas de mi hogar".

Su necesidad económica es mínima: solicita 80 dólares para adquirir este componente, pero sin el acceso a recursos estatales, depende completamente de la solidaridad de otros ciudadanos.

Lo más leído hoy:

El propio Yunior Tamayo compartió los datos para quienes deseen colaborar: número de cuenta en CUP y contacto vía WhatsApp para transferencias por Zelle.

También hizo un llamado a compartir el video, "para que así llegue a más personas y poder apoyar a este joven".

La publicación evidencia un patrón habitual en Cuba: la población con necesidades básicas, sobre todo las personas con discapacidad, se ve obligada a recurrir a la bondad de otros a través de las redes sociales, debido a que el Estado no garantiza la cobertura de servicios fundamentales ni asistencia para equipamiento médico esencial.

El video de Leniel muestra la crudeza de la realidad que enfrentan muchos cubanos: el deterioro físico y la falta de recursos se combinan con la responsabilidad de cuidar a familiares enfermos, dejando a personas con discapacidad en una situación de vulnerabilidad extrema.

La dependencia de la ayuda comunitaria no es una elección, sino una necesidad forzada por la ausencia de un sistema estatal que asegure mínimamente la cobertura de necesidades médicas o de movilidad.

A medida que su historia circula por redes sociales, se espera que la solidaridad de la ciudadanía permita reunir los fondos necesarios para la batería de su silla eléctrica y aliviar la difícil situación de Leniel y su familia.

Su llamado resuena como un recordatorio de la fragilidad de quienes dependen de asistencia básica en contextos donde el apoyo gubernamental no llega.