Miami podría revocar permisos de estacionamiento para discapacitados: "Hay un abuso generalizado"

El condado Miami-Dade anunció una ofensiva “con efecto inmediato” contra el presunto abuso y fraude en el sistema de permisos de estacionamiento para personas con discapacidad.

De acuerdo con un reporte de El Nuevo Herald, la acción incluye una auditoría completa de las solicitudes presentadas en los últimos 24 meses y la posible revocación de autorizaciones emitidas irregularmente, según informó el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández.

Fernández sostuvo que “el abuso generalizado ha perjudicado a personas mayores, veteranos y residentes con discapacidades de movilidad legítimas” y aseguró que el condado actuará para detectar informaciones falsas en solicitudes o certificaciones médicas ilegítimas.

“Un sistema creado para proteger a los más vulnerables ha sido explotado durante demasiado tiempo. Eso se acaba ahora”, afirmó en la comunicación citada.

De acuerdo con el anuncio, la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade revisará “en todo el condado” todas las solicitudes de permisos de estacionamiento para discapacitados —incluidos los temporales— tramitadas durante los últimos dos años.

El funcionario subrayó que “cada solicitud… es un documento oficial del estado”.

La oficina indicó que, por la autoridad legal que tiene, no solo puede emitir estos permisos, sino también auditarlos y revocarlos cuando identifique fraude o abuso del sistema.

Fernández afirmó que “todos los permisos fraudulentos identificados mediante la auditoría serán revocados sin excepción”.

Consecuencias legales y confiscación de permisos

El Nuevo Herald también advirtió, a partir del comunicado de Fernández, sobre posibles consecuencias penales.

La revisión busca detectar declaraciones falsas intencionales en solicitudes o certificaciones médicas ilegítimas, delito menor de primer grado bajo los artículos 775.082 y 775.083 de los Estatutos de Florida, con posibles sanciones de hasta un año de cárcel, multa de 1,000 dólares o ambas.

Además, el funcionario señaló que obtener fraudulentamente o exhibir ilegalmente un permiso que no pertenezca al usuario, o utilizar una réplica no autorizada “con intención de engañar”, constituye un delito menor de segundo grado, y remarcó: “Se trata de actos delictivos, no de errores técnicos”.

Cómo se obtienen los permisos y qué requisitos se piden

La información de El Nuevo Herald recuerda que la legislación de Florida otorga permisos temporales o permanentes a través del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) o sus agentes autorizados, entre ellos la oficina del recaudador de impuestos.

En Miami-Dade, los permisos se gestionan presentando el formulario HSMV 83039, una certificación médica, identificación de Florida y prueba de seguro, precisa la publicación.

También detalla que existen permisos permanentes (vigencia de cuatro años, sin costo) y temporales (hasta seis meses, 15 dólares), y que las solicitudes pueden presentarse en persona o por correo en centros de servicio de vehículos motorizados o en la oficina del recaudador de impuestos.

Fernández aseguró que el departamento de control trabajará “de forma agresiva” en coordinación con fuerzas del orden locales y estatales para identificar infractores, y advirtió que los casos podrían ser remitidos “directamente” para enjuiciamiento penal.

La auditoría, añadió, pretende una revisión “exhaustiva e implacable” de la documentación y de los requisitos legales.