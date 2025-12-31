Familia auxilia a un hombre desorientado que deambula por provincias del país

Una familia en Ciego de Ávila prestó auxilio a un hombre con discapacidad intelectual, que deambula desorientado por provincias del país.

El activista Yunior Tamayo Barrios publicó este lunes en Facebook videos de la presencia del hombre en su casa, en la localidad de Gaspar, y la ayuda que le brindaron él y su esposa para que pudiera continuar camino. El señor dijo llamarse Adán y llegó de improviso a la vivienda pidiendo algo de comer.

Tamayo, quien tiene un proyecto solidario en Ciego de Ávila, y su pareja le ofrecieron comida y le entregaron dinero y varias prendas de ropa, principalmente abrigos para las bajas temperaturas de estos días.

“Señores, la gente de Camagüey, dice que es de Camagüey, el que lo conozca, lo tengo ahora mismo en mi casa, para aguantarlo y llevarlo para la policía y que vengan a buscarlo sus familiares, que anda desorientado. Ya le di comida, dinero y ropa porque dice que tiene frío”, explicó. “Esas son ropitas que me da la gente para que done, y mírenla aquí, se las estoy dando”.

Allí mismo, Adán se puso una enguatada y una chaqueta, con la ayuda de la esposa de Tamayo. El resto de la ropa la guardó en uno de los bolsos que lleva consigo, con sus escasas pertenencias, incluida una Biblia que enseñó en la directa.

En algunos momentos de la conversación con Tamayo se mostró alterado, cuando el activista le preguntaba o mencionaba si estaba perdido; pero casi todo el tiempo sonreía y se veía agradecido por la ayuda.

Según la poca información que el activista pudo obtener del señor, debido a sus evidentes dificultades para hablar con fluidez, al parecer vive o se dirige hacia Camagüey. Aunque en la descripción del video, Tamayo dijo que es de Songo La Maya en Santiago de Cuba.

Pidió a quien lo conozca que avise a sus familiares para que lo vayan a buscar. También solicitó a sus seguidores que compartan los videos y si lo ven en las localidades donde residen, lo ayuden para que pueda llegar a donde va.

“A todos mis seguidores, donde lo vean, ayúdenlo (...) Anda perdido (...) Ojalá y llegue a su destino”, escribió en una de las publicaciones.

En los comentarios, varios internautas aseguraron que el señor no está perdido, que él suele viajar por toda Cuba.

Muchos elogiaron la generosidad y el altruismo de Tamayo y su esposa con el señor y otras personas vulnerables a las que ayudan de manera voluntaria y desinteresada.