María Elvira Salazar advierte a Díaz-Canel: “La justicia llega, tarde o temprano”

Vídeos relacionados:

Ver más

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar advirtió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel de que la justicia llegará para él “tarde o temprano” tras el ultimátum enviado por Trump este domingo al régimen de La Habana.

“Como dictador puesto a dedo, tendrás que responder por todas las atrocidades que tú y tus antecesores le hicieron al pueblo cubano”, dijo en X Salazar, respondiendo a la reacción de Díaz-Canel al mensaje de Trump.

X

La congresista pasó a enumerar crímenes del régimen cubano: “Por las avionetas de Hermanos al Rescate derribadas en sangre fría. Por los fusilamientos. Por los presos políticos. Por las familias destruidas y obligadas al exilio. Por un país secuestrado durante décadas por el miedo y la represión”.

“No representas al pueblo. Representas a una maquinaria criminal sostenida a base de terror”, agregó.

“La historia no olvida. La justicia llega, tarde o temprano. Y la impunidad se acaba”, concluyó.

Lo más leído hoy:

Reacción de Díaz-Canel a ultimátum de Trump

Con el tono de quien se siente acorralado y responde a golpe de consigna, Miguel Díaz-Canel reaccionó este domingo a la ofensiva verbal y política lanzada desde Washington por Donald Trump.

Su mensaje, difundido en redes sociales, llega en medio de una escalada inédita de tensión regional que ha dejado al régimen cubano sin su principal sostén externo y frente a una amenaza directa de asfixia total.

“Quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas, no tienen moral para señalar a Cuba”, escribió el gobernante cubano, visiblemente molesto.

En su publicación acusó a Estados Unidos de actuar con “rabia” por la decisión del pueblo cubano de mantener su modelo político y volvió a responsabilizar al embargo de las carencias que sufre el país.

El mensaje cerró con una advertencia de que “nadie nos dicta qué hacer”. Además, el mandatario señaló que Cuba “no amenaza, se prepara” y está dispuesta a defenderse “hasta la última gota de sangre”.

La respuesta de Díaz-Canel llega pocas horas después de que Trump enviara un ultimátum sin precedentes al régimen de La Habana. Desde su cuenta en Truth Social, el presidente estadounidense anunció el fin definitivo del petróleo y del dinero que Cuba recibió durante años desde Venezuela a cambio de “servicios de seguridad” al chavismo. “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Nada!”, sentenció Trump, al tiempo que recomendó a La Habana “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

El mensaje tuvo un impacto inmediato. No solo por el tono amenazante, sino por el contexto que lo acompaña, tras la reciente captura del dictador venezolano Nicolás Maduro luego de una operación militar estadounidense en Caracas y la confirmación de que decenas de militares venezolanos y cubanos murieron durante la ofensiva.

El canciller Bruno Rodríguez negó que Cuba haya cobrado jamás por servicios de seguridad. Pero más allá de los desmentidos, el nerviosismo es evidente.

La reacción de Díaz-Canel también coincidió con gestos simbólicos que han encendido aún más las redes. Trump compartió una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece fumando un puro en una calle de La Habana, rodeado de banderas cubanas y almendrones.