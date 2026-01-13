A punto de arribar a Cuba restos de 32 militares caídos en Venezuela: Este es el programa de homenajes

Vídeos relacionados:

Los restos mortales de los 32 militares cubanos que perdieron la vida en Venezuela durante el operativo de captura de Nicolás Maduro serán repatriados a La Habana este jueves 15 de enero en medio de un despliegue ceremonial cargado de simbolismo político.

En una nota oficial divulgada por el Partido Comunista de Cuba, se ha calificado el ataque como un “criminal” acto perpetrado por el gobierno estadounidense y se ha reafirmado la narrativa de unidad entre Cuba y Venezuela frente a la agresión extranjera.

“Este jueves 15 de enero de 2026 arribarán a la Patria los restos mortales de los 32 combatientes caídos heroicamente durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela”, señala el comunicado publicado este lunes.

Ceremonia oficial y programa de homenajes

Según el programa divulgado por las autoridades, los cuerpos serán recibidos en una ceremonia militar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde recibirán un primer homenaje póstumo con honores.

Luego de ese acto, se realizará un traslado solemne por la Avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), con la participación de una “representación del pueblo” apostada a ambos lados de la vía para rendir tributo.

Desde las 10:00 a.m. de ese propio jueves 15 de enero, la población podrá acceder a la sede del MINFAR, donde estarán expuestos los restos mortales de los combatientes, en una capilla ardiente habilitada para la ocasión.

Las conmemoraciones continuarán el viernes 16 de enero, día en que se prevé una concentración masiva a las 7:30 am. en la Tribuna Antimperialista José Martí, en el malecón habanero, donde tendrá lugar el acto de inicio de la llamada Marcha del Pueblo Combatiente, concebida como reafirmación del compromiso patriótico.

Fuente: Captura de Facebook/ Partido Comunista de Cuba

A las 9:00 a.m. del mismo 16 de enero se realizarán ceremonias simultáneas de homenaje en todas las cabeceras provinciales del país, mientras que a las 4.00 p.m. los restos serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa en sus respectivas localidades.

“Todos los municipios del país efectuarán actos de homenaje póstumo. ¡Honor y gloria a nuestros héroes!”, concluye la publicación del Partido Comunista.

Fuente: Captura de Facebook/ Partido Comunista de Cuba

Tributo anticipado y presencia diplomática en Venezuela

El anuncio oficial se produce pocos días después de la sorpresiva visita del canciller cubano Bruno Rodríguez a Venezuela, donde participó en un acto de homenaje a combatientes caídos, tanto cubanos como venezolanos.

La presencia del ministro de Relaciones Exteriores no había sido divulgada por medios oficiales ni confirmada por los canales diplomáticos habituales.

Fue él mismo quien, a través de la red social X publicó imágenes y mensajes que dieron a conocer su visita.

“La sangre de ambos pueblos se fundió en tierra venezolana, como corresponde a naciones hermanas”, escribió Rodríguez, acompañado de fotografías del acto oficial junto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y otros altos funcionarios del gobierno bolivariano.

El evento incluyó ascensos póstumos y condecoraciones a los caídos y heridos “en defensa de la patria”, reforzando el discurso de resistencia y fraternidad que comparten ambos regímenes.

Silencio informativo y tensiones diplomáticas

La muerte de los 32 militares cubanos no ha sido acompañada de una explicación oficial detallada sobre las circunstancias específicas del conflicto armado en el que perdieron la vida.

El silencio mediático que rodeó tanto su despliegue en territorio venezolano como el operativo que derivó en sus muertes ha levantado preguntas en círculos independientes y entre familiares de las víctimas.

La intervención militar estadounidense, rechazada por buena parte de la comunidad internacional, ha tenido consecuencias impredecibles para el equilibrio regional.

El operativo, que Estados Unidos justificó como una acción “urgente para evitar una catástrofe humanitaria”, provocó el colapso del gobierno de Nicolás Maduro y abrió un periodo de transición en Caracas bajo liderazgo interino de Delcy Rodríguez.

Una narrativa de sacrificio y unidad

El acto de homenaje nacional y la campaña simbólica que lo acompaña buscan reforzar un mensaje clave para La Habana: la lealtad y el sacrificio por la soberanía de los pueblos aliados, frente al “imperialismo norteamericano”.

Se trata de una narrativa ya utilizada en otros momentos históricos -desde Angola hasta Etiopía- y que en este caso se reitera con elementos del presente geopolítico.

Con marchas masivas, honores militares, cobertura en los medios estatales y llamados a la movilización popular, el Estado cubano construye así un nuevo episodio en su imaginario épico. Uno que busca reafirmar los pilares de su política exterior: solidaridad, internacionalismo y confrontación con Estados Unidos.