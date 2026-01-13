Trump se anota otro logro: baja la inflación y crecen los salarios en Estados Unidos

Vídeos relacionados:
La Casa Blanca celebró este martes los nuevos datos económicos que confirman una caída sostenida de la inflación y un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores estadounidenses, al cumplirse un año de la nueva administración del presidente Donald Trump.
En un comunicado oficial, la portavoz Karoline Leavitt aseguró que “otro informe confirma que el presidente Trump ha derrotado la crisis inflacionaria heredada de la administración Biden”, y que las políticas de recortes fiscales, aranceles estratégicos y desregulación han impulsado la estabilidad económica del país.
De acuerdo con las cifras divulgadas, la inflación general se sitúa en 2.4%, por debajo del 3% promedio heredado, mientras que la inflación subyacente también se mantiene en 2.4%, frente al 3.3% registrado durante el mandato anterior.
Bloomberg, citado por el comunicado de La Casa Blanca, calificó los datos como “una señal convincente de que los precios están en una senda descendente”.
La Casa Blanca atribuyó estos resultados a las políticas comerciales y fiscales implementadas por Trump, que incluyen aranceles para proteger la producción nacional, recortes impositivos para las familias trabajadoras y una amplia agenda de desregulación.
Según el informe, los salarios reales del sector privado crecerán cerca del 4% este año, lo que equivale a una mejora promedio de 1,100 dólares por trabajador.
Los sectores industriales muestran un desempeño aún mayor: aumentos de 1,300 dólares en la manufactura, 1,400 en la construcción y 2,200 en minería y extracción.
“El pueblo estadounidense ya está viendo los resultados”, declaró la Casa Blanca. “Los sueldos crecen rápidamente, trillones de dólares en inversiones fluyen hacia el país y el crecimiento económico se acelera”.
Bloomberg también informó que los precios de los automóviles continúan bajando, pese a las previsiones de un aumento por las tarifas comerciales.
“Ese repunte simplemente no ocurrió”, afirmó el analista Chris Anstey.
Los nuevos indicadores consolidan la narrativa de la Casa Blanca sobre la recuperación económica bajo Trump, que ha centrado su primer año de gobierno en controlar los precios, reforzar la producción nacional y mejorar los ingresos de los trabajadores.
Preguntas frecuentes sobre la economía y políticas de Donald Trump en 2026
¿Cómo ha logrado Donald Trump reducir la inflación en Estados Unidos?
Donald Trump ha aplicado recortes fiscales, aranceles estratégicos y desregulación para estabilizar la economía y reducir la inflación. Bajo su administración, la inflación general se ha reducido a un 2.4%, por debajo del promedio heredado del 3%.
¿Qué impacto han tenido las políticas de Trump en los salarios de los trabajadores estadounidenses?
Las políticas de Trump han resultado en un aumento significativo de los salarios reales. Se espera que los salarios del sector privado crezcan cerca del 4% este año, lo que representa una mejora promedio de 1,100 dólares por trabajador. Además, sectores como la manufactura, construcción y minería han visto incrementos aún mayores.
¿Cómo se percibe la gestión económica de Trump entre los estadounidenses?
A pesar de los datos económicos positivos presentados por la Casa Blanca, una encuesta de Gallup revela que solo el 36% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump, mientras que un 74% se muestra insatisfecho con la situación económica del país. Esto sugiere una percepción pública negativa sobre su manejo económico.
¿Qué críticas enfrentan las políticas arancelarias de Donald Trump?
Las políticas arancelarias de Trump han sido criticadas por aumentar los costos para los consumidores estadounidenses. Se estima que los aranceles imponen un costo adicional de entre 1,400 y 2,600 dólares anuales por familia. Además, expertos señalan que los consumidores asumen alrededor del 20% del costo real de los aranceles.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.