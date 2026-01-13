Trump se anota otro logro: baja la inflación y crecen los salarios en Estados Unidos

Trump celebra caída de la inflación y un aumento del poder adquisitivo en EUA

La Casa Blanca celebró este martes los nuevos datos económicos que confirman una caída sostenida de la inflación y un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores estadounidenses, al cumplirse un año de la nueva administración del presidente Donald Trump.

En un comunicado oficial, la portavoz Karoline Leavitt aseguró que “otro informe confirma que el presidente Trump ha derrotado la crisis inflacionaria heredada de la administración Biden”, y que las políticas de recortes fiscales, aranceles estratégicos y desregulación han impulsado la estabilidad económica del país.

De acuerdo con las cifras divulgadas, la inflación general se sitúa en 2.4%, por debajo del 3% promedio heredado, mientras que la inflación subyacente también se mantiene en 2.4%, frente al 3.3% registrado durante el mandato anterior.

Bloomberg, citado por el comunicado de La Casa Blanca, calificó los datos como “una señal convincente de que los precios están en una senda descendente”.

La Casa Blanca atribuyó estos resultados a las políticas comerciales y fiscales implementadas por Trump, que incluyen aranceles para proteger la producción nacional, recortes impositivos para las familias trabajadoras y una amplia agenda de desregulación.

Según el informe, los salarios reales del sector privado crecerán cerca del 4% este año, lo que equivale a una mejora promedio de 1,100 dólares por trabajador.

Los sectores industriales muestran un desempeño aún mayor: aumentos de 1,300 dólares en la manufactura, 1,400 en la construcción y 2,200 en minería y extracción.

“El pueblo estadounidense ya está viendo los resultados”, declaró la Casa Blanca. “Los sueldos crecen rápidamente, trillones de dólares en inversiones fluyen hacia el país y el crecimiento económico se acelera”.

Bloomberg también informó que los precios de los automóviles continúan bajando, pese a las previsiones de un aumento por las tarifas comerciales.

“Ese repunte simplemente no ocurrió”, afirmó el analista Chris Anstey.

Los nuevos indicadores consolidan la narrativa de la Casa Blanca sobre la recuperación económica bajo Trump, que ha centrado su primer año de gobierno en controlar los precios, reforzar la producción nacional y mejorar los ingresos de los trabajadores.