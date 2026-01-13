Cabello acusa a EE. UU. de mentir sobre Venezuela y niega represión en el país

Ver más

El dirigente chavista Diosdado Cabello rechazó este martes las denuncias de represión e inseguridad en Venezuela y acusó a Estados Unidos de “mentir y fabricar una campaña internacional” para desprestigiar al país.

En declaraciones transmitidas por la oficialista TeleSur, Cabello aseguró que en el país “no hay persecución ni colectivos montando alcabalas” y pidió “calma y cordura” ante lo que calificó como un intento de Washington de alterar la estabilidad interna.

“Llamemos a la tranquilidad, llamemos a la paz, y mientras tanto desde Estados Unidos siguen diciendo que aquí en Venezuela montan alcabalas los colectivos. Aquí no hay colectivos montando alcabalas”, afirmó.

Cabello también comparó la situación de seguridad venezolana con la de Estados Unidos, señalando que “quisiera Estados Unidos pasar cinco días sin que haya un asesinato en sus calles”.

Según el dirigente, los recientes reportes sobre violencia o represión forman parte de “una gran campaña” contra la revolución bolivariana.

Cabello ocupa actualmente el cargo de Coordinador del Consejo Político del PSUV (enero de 2026), desde donde actúa como vocero, operador y líder político del chavismo leal a Nicolás Maduro, bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Pese a no tener un puesto formal en el Ejecutivo, conserva una fuerte influencia sobre los mandos regionales y la estructura partidista.

El dirigente defendió además la Constitución venezolana, afirmando que “los que la atacaron se dan cuenta hoy de que cuando lanzaron esa bomba iban contra ellos mismos”.

Sus declaraciones se producen en un contexto de alta tensión política, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina bajo supervisión internacional.

Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio mantienen presión diplomática sobre Caracas para garantizar la transición democrática.