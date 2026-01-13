Cabello acusa a EE. UU. de mentir sobre Venezuela y niega represión en el país

El dirigente chavista Diosdado Cabello rechazó este martes las denuncias de represión e inseguridad en Venezuela y acusó a Estados Unidos de “mentir y fabricar una campaña internacional” para desprestigiar al país.
En declaraciones transmitidas por la oficialista TeleSur, Cabello aseguró que en el país “no hay persecución ni colectivos montando alcabalas” y pidió “calma y cordura” ante lo que calificó como un intento de Washington de alterar la estabilidad interna.
“Llamemos a la tranquilidad, llamemos a la paz, y mientras tanto desde Estados Unidos siguen diciendo que aquí en Venezuela montan alcabalas los colectivos. Aquí no hay colectivos montando alcabalas”, afirmó.
Cabello también comparó la situación de seguridad venezolana con la de Estados Unidos, señalando que “quisiera Estados Unidos pasar cinco días sin que haya un asesinato en sus calles”.
Según el dirigente, los recientes reportes sobre violencia o represión forman parte de “una gran campaña” contra la revolución bolivariana.
Cabello ocupa actualmente el cargo de Coordinador del Consejo Político del PSUV (enero de 2026), desde donde actúa como vocero, operador y líder político del chavismo leal a Nicolás Maduro, bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Pese a no tener un puesto formal en el Ejecutivo, conserva una fuerte influencia sobre los mandos regionales y la estructura partidista.
El dirigente defendió además la Constitución venezolana, afirmando que “los que la atacaron se dan cuenta hoy de que cuando lanzaron esa bomba iban contra ellos mismos”.
Sus declaraciones se producen en un contexto de alta tensión política, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina bajo supervisión internacional.
Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio mantienen presión diplomática sobre Caracas para garantizar la transición democrática.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación Política en Venezuela
¿Por qué Diosdado Cabello acusa a Estados Unidos de mentir sobre Venezuela?
Diosdado Cabello acusa a Estados Unidos de llevar a cabo una campaña internacional para desprestigiar a Venezuela. Sostiene que no existe represión ni inseguridad en el país y que las acusaciones de violencia o represión son parte de una estrategia para desestabilizar la revolución bolivariana.
¿Cuál es el contexto político actual en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?
Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela. Esta situación ha incrementado la tensión política, con Estados Unidos ejerciendo presión para asegurar una transición democrática y mantener el control sobre el petróleo venezolano. Diosdado Cabello y otros líderes chavistas juegan roles cruciales en este escenario de transición.
¿Qué papel juega Diosdado Cabello en la política venezolana actual?
Diosdado Cabello es el Coordinador del Consejo Político del PSUV y actúa como vocero y líder político del chavismo leal a Nicolás Maduro. Aunque no tiene un puesto formal en el Ejecutivo, su influencia es significativa en los mandos regionales y la estructura partidista. Además, ha sido advertido por Estados Unidos de que podría convertirse en un objetivo si no coopera con la transición liderada por Delcy Rodríguez.
¿Cómo afecta la captura de Maduro las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos?
La captura de Nicolás Maduro ha provocado un deterioro en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Aunque existen esfuerzos para restablecer la comunicación diplomática y consular, la retórica desafiante y las acusaciones de intervención por parte de figuras como Diosdado Cabello complican el panorama diplomático. Sin embargo, hay intenciones de retomar vínculos energéticos con Washington.
