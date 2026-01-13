Guaidó denuncia estrategia del chavismo: “Los Rodríguez y Cabello juegan al policía bueno y policía malo”

Vídeos relacionados:
El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó denunció que el chavismo estaría ejecutando una estrategia coordinada para aparentar divisiones internas mientras mantiene intacto el control del poder.
En un mensaje publicado en la red social X, Guaidó afirmó que los hermanos Delcy Rodríguez, actual presidenta del país, y Jorge Rodríguez, así como Diosdado Cabell,o “no son opuestos, sino socios”, y que su aparente confrontación responde a una puesta en escena política.
“Juegan al policía bueno y policía malo. Mientras unos hablan de diálogo, el otro reprime”, escribió el ex presidente interino, al tiempo que aseguró que el verdadero objetivo del núcleo duro del chavismo es garantizar impunidad y secuestrar el poder. Según Guaidó, no se trata de ingenuidad ni de errores de cálculo: “Todos saben quiénes son”.
Las declaraciones se producen en un contexto de especulación política, luego de que surgieran versiones que apuntan a que los hermanos Rodríguez habrían facilitado la caída de Nicolás Maduro por ambiciones propias y por considerar que su ciclo político estaba agotado. Para Guaidó, esa narrativa forma parte del mismo libreto de simulación del régimen.
En días recientes, el líder opositor también volvió a referirse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó como “un hombre de palabra”. Guaidó aseguró que Trump cumplió compromisos asumidos con él durante un encuentro en el Salón Oval en 2020. “Lo que me dijo lo ejecutó con firmeza y determinación”, escribió, aludiendo a las acciones posteriores de Washington contra la cúpula chavista.
En otra publicación, Guaidó reiteró que una transición democrática real en Venezuela pasa necesariamente por la liberación total de todos los presos políticos, a la que calificó como un paso “fundamental y prioritario”. Según el dirigente, sin justicia ni libertad no puede hablarse de diálogo ni de cambio auténtico en el país.
Con sus mensajes, Guaidó busca desmontar la narrativa de un chavismo fragmentado y advierte que cualquier lectura complaciente de las tensiones internas podría terminar legitimando una estrategia diseñada para prolongar el control autoritario.
