Maduro rompe el silencio desde prisión y Nicolasito transmite su mensaje: “No pudieron vencerme”

El diputado venezolano Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del expresidente Nicolás Maduro, afirmó este sábado que su padre “está fuerte” y envió un mensaje de aliento desde la prisión estadounidense donde permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores, tras la operación militar del 3 de enero en Caracas ordenada por el presidente Donald Trump.

Durante un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas, Maduro Guerra transmitió palabras que, según dijo, su padre hizo llegar a través de sus abogados: “Dijo que no estemos tristes, que estamos bien; somos unos luchadores. Él está fuerte, no pudieron vencerlo por ninguna vía”.

“Yo soy un luchador, un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía, tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no me vencieron”, dijo Maduro desde la prisión en Nueva York, según relató su hijo ante los diputados chavistas. “Vamos a conservar la vida, vamos a conservar el poder, vamos a conservar la revolución y nos toca avanzar en nuestro camino para mantener viva la democracia venezolana”..

El joven diputado aseguró que el chavismo “no está quebrado”, sino “sólido y unido”, e hizo un llamado a mantener la lealtad al proyecto bolivariano.

“La fortaleza del chavismo está en la unidad y, pase lo que pase, hay que mantener la unidad entre nosotros, y la confianza: confianza en él [Nicolás Maduro], confianza en Jorge [Rodríguez], y confianza en Diosdado [Cabello]. Yo me dije a mí mismo: Nico, únete a ellos”, expresó con la voz entrecortada.

Desde Caracas, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ratificó que solo ocupa el cargo de forma temporal mientras “se logra la libertad del presidente Nicolás Maduro”. Durante una visita a Petare, afirmó: “Aquí no hay duda, aquí manda el pueblo venezolano. Yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras logramos la libertad del presidente Maduro”.

La operación militar estadounidense, que dejó más de un centenar de muertos y heridos, culminó con la detención de Maduro y Flores, quienes fueron presentados ante una corte de Nueva York el 5 de enero, acusados de varios delitos federales.