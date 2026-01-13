Cabello sobre la apertura de embajadas en Washington y Caracas: “Es para proteger a Maduro y Cilia”

Ver más

El dirigente chavista Diosdado Cabello calificó de “indignante” la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, pero reconoció que el Gobierno venezolano está dando pasos para reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas, con el fin de restablecer la comunicación diplomática y consular entre ambos países.

“La indignación que tenemos por el secuestro de Maduro es una indignación que es difícil de superar. Pero estamos haciendo lo que nos corresponde: primero, lograr que nos regresen a nuestro presidente y a Cilia. Se están haciendo todas las diligencias, se nombraron abogados y se está avanzando en el reinicio de las embajadas en Venezuela”, declaró Cabello durante un acto transmitido por el canal estatal VTV.

El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) explicó que la reapertura de la sede diplomática estadounidense y su similar en Washington permitiría al régimen contar con representación consular en EE.UU. para “velar por la seguridad y tranquilidad” de Maduro y su esposa.

“Ahora no tenemos a nadie en Estados Unidos, más allá de los abogados, que no son venezolanos. Ese es el objetivo principal”, añadió Cabello, quien a pesar de su discurso de confrontación reconoció que existen canales de comunicación con Washington, administrados bajo supervisión del secretario de Estado, Marco Rubio.

Consultado sobre las críticas por la reanudación de ventas de petróleo a Estados Unidos, Cabello defendió la medida como parte de una relación histórica.

“Nosotros históricamente le hemos vendido petróleo a Estados Unidos. Hubo un momento, en 2005, en que se le vendieron un millón 500 mil barriles diarios”, recordó.

La declaración de Diosdado Cabello confirma que, pese a la retórica antiestadounidense, el chavismo está priorizando el restablecimiento de vínculos económicos con Washington en medio de la crisis política y del proceso de transición supervisado por el Gobierno de Trump.

Fuentes diplomáticas en Caracas consultadas por medios internacionales aseguran que el restablecimiento de las relaciones bilaterales incluiría misiones temporales en ambas capitales para facilitar gestiones humanitarias, migratorias y legales relacionadas con ciudadanos venezolanos y estadounidenses.

Mientras tanto, la figura de Delcy Rodríguez, presidenta interina designada por el aparato chavista tras la caída de Maduro, intenta mantener la cohesión del régimen en medio de la creciente presión internacional y la incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela.