Los apagones no dan tregua en Cuba: déficit eléctrico supera los 1,700 MW en el horario pico

Los apagones continúan afectando de forma severa a la población cubana, con cortes eléctricos que se extienden durante prácticamente todo el día y un déficit que vuelve a rozar niveles críticos.

De acuerdo con el más reciente parte de la Unión Eléctrica, para el horario pico de este lunes se pronostica una afectación de hasta 1,720 megavatios (MW), reflejo del profundo deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).



Según el informe oficial, para el pico nocturno se estima una disponibilidad de 1,560 MW frente a una demanda máxima de 3,250 MW, lo que genera un déficit de 1,690 MW. De mantenerse las condiciones previstas, la afectación alcanzará cifras similares, prolongando los apagones en gran parte del país.

La situación del SEN durante las últimas 24 horas confirma la gravedad del panorama. El servicio eléctrico estuvo afectado durante todo el día y solo logró restablecerse brevemente a las 3:40 de la madrugada, para volver a interrumpirse apenas 35 minutos después. La máxima afectación del día anterior fue de 1,786 MW, registrada a las 6:40 p. m.

Entre las principales incidencias se encuentran múltiples averías en centrales termoeléctricas clave, como las unidades 5 de Mariel, 6 de Nuevitas, 2 de Felton y 3 de la CTE Antonio Maceo. A ello se suman unidades fuera de servicio por mantenimiento y 576 MW indisponibles en la generación térmica.

El déficit se agrava aún más por la falta de combustible. Según la Unión Eléctrica, 96 centrales de generación distribuida, con una capacidad de 883 MW, permanecen fuera de servicio por esta causa, además de 165 MW indisponibles por falta de lubricante, para un total de 1,048 MW afectados solo por problemas de suministros.

Aunque los parques solares fotovoltaicos aportaron 2,334 MWh en la jornada, con un pico de 474 MW en el horario de mayor radiación, su contribución sigue siendo insuficiente para compensar el colapso de la generación térmica tradicional.

Mientras el déficit eléctrico se mantiene en niveles alarmantes, millones de cubanos continúan enfrentando apagones prolongados, afectaciones al descanso, la alimentación y la vida cotidiana, en un contexto de crisis económica y energética que no muestra señales de mejora a corto plazo.