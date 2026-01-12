Sin solución a la vista: Elevado déficit eléctrico condena a Cuba en 2026

Vídeos relacionados:

Los apagones siguen imponiéndose como parte del paisaje cotidiano en Cuba este lunes 12 de enero, luego de que la Unión Eléctrica reconociera una afectación generalizada del Sistema Eléctrico Nacional que duró todo el domingo y continuó en la madrugada.

La magnitud del déficit de generación volvió a dejar al descubierto la fragilidad del sistema energético del país y el alto costo que esta crisis tiene para la población.

De acuerdo con el parte oficial, durante la jornada previa el servicio estuvo limitado durante 24 horas, con un pico de afectación de 1,736 MW a las 6:40 pm.

Ya desde temprano en la mañana de este lunes, la disponibilidad real de generación apenas alcanzaba los 1,550 MW frente a una demanda de 2,180 MW, una brecha de 635 MW que anticipaba nuevas interrupciones y que, hacia el mediodía, se traducirá en cortes de 900 MW.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

La empresa estatal detalló que buena parte de esta situación responde a una cadena de fallas técnicas y paradas forzosas en las termoeléctricas de Mariel, Nuevitas, Felton y la Antonio Maceo, así como a unidades fuera de servicio por trabajos de mantenimiento en las CTE Santa Cruz y Cienfuegos.

A esto se suman limitaciones en la generación térmica que dejan 580 MW fuera de operación.

Sin embargo, el problema va mucho más allá de simples averías.

Una porción significativa de la capacidad perdida está directamente vinculada a la escasez de combustible (855 MW) y de insumos básicos como lubricantes (165 MW), lo que mantiene 96 de centrales de generación distribuida detenidas o trabajando muy por debajo de su potencial.

En total, 1020 MW permanecen indisponibles por esta causa, una cifra que por sí sola explica gran parte de los apagones que hoy golpean al país.

Para el horario de mayor consumo, el panorama es aún más sombrío.

Las autoridades energéticas prevén que la demanda de 3,280 MW supere ampliamente la capacidad real de generación (apenas 1550 MW), con un faltante de 1,730 MW, lo que anticipa cortes prolongados y generalizados en todo el territorio nacional por una afectación de 1760 MW.

Aunque el gobierno ha apostado por la expansión de la energía solar, los propios datos oficiales reflejan que, aun con la entrada de 34 parques fotovoltaicos y una producción que superó los 3,000 MW, esta fuente no logra compensar ni de lejos el colapso del parque termoeléctrico ni la falta de combustible que arrastra el sistema.

En La Habana, la Empresa Eléctrica registró afectaciones durante seis horas la jornada anterior, con un pico de 225 MW a las 6:40 pm, que no fue posible restablecer hasta a las 10:31 pm.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

Si bien la capital amaneció sin cortes en la madrugada, las autoridades advirtieron que las interrupciones seguirán dependiendo de las exigencias del sistema nacional, una forma de admitir que la estabilidad sigue lejos de estar garantizada.

Más allá de los números oficiales, la crisis eléctrica ya es una rutina asfixiante que no parece mejorar.

Desde que comenzó el año, los déficits diarios se han movido de manera constante entre los 1,400 y más de 1,800 MW, una franja que se traduce en apagones prolongados, interrupciones impredecibles y una vida cotidiana sometida a la incertidumbre energética. No se trata solo de cifras técnicas, sino de horas sin cocinar, sin refrigeración, sin agua bombeada y sin descanso real para millones de familias.

La situación amenaza con deteriorarse aún más en el corto plazo. Al corte estructural de combustible se suma ahora el bloqueo del petróleo venezolano, que durante años sostuvo de forma artificial al sistema energético cubano y que, tras las nuevas decisiones de Washington, será redirigido hacia el mercado estadounidense.

Sin ese colchón externo, el frágil engranaje de generación de la Isla queda todavía más expuesto, con menos margen de maniobra para cubrir picos de demanda y con mayores probabilidades de colapsos prolongados.

En ese escenario, los anuncios sobre parques solares, mantenimientos programados o redistribuciones internas resultan claramente insuficientes para la magnitud del problema.

La población continúa pagando el costo de décadas de mala gestión, de dependencia externa y de una planificación que no priorizó la renovación real de la infraestructura. Mientras el discurso oficial insiste en explicar la crisis, la realidad es que el servicio eléctrico se ha convertido en otro frente de desgaste social, económico y emocional para un país que ya vive al límite.