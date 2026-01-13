Pelotero cubano Jack Valbrune firmará con los Astros tras ser declarado agente libre

Vídeos relacionados:

El jardinero cubano Jack Valbrune fue declarado agente libre este martes por la Oficina del Comisionado de las Grandes Ligas (MLB), según confirmó el periodista Francys Romero, y ya tiene definido su próximo destino profesional.

De acuerdo con el insider en la red social Facebook, Valbrune firmará con los Astros de Houston el próximo 15 de enero por un bono cercano a los 375,000 dólares, en lo que representa un paso importante en su camino hacia el béisbol profesional en Estados Unidos.

Natural de Santiago de Cuba, el outfielder pertenece a la Academia de Javier Rodríguez, una de las más reconocidas en la formación de talentos cubanos con proyección internacional. Diversos scouts de MLB destacan su capacidad ofensiva, disciplina en el plato y proyección para avanzar con rapidez dentro del sistema de ligas menores.

La organización de los Astros apuesta así por un bate joven con potencial de desarrollo, en un contexto donde los peloteros cubanos continúan ganando espacio dentro de las estructuras de Grandes Ligas.