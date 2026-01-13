Se reportan varios fallecidos en accidente en carretera de Moa, Holguín

Vídeos relacionados:

Ver más

La colisión entre dos vehículos en la carretera Moa-Baracoa, en la provincia de Holguín, este lunes, provocó la muerte de varias personas, según información preliminar de fuentes oficiales.

El accidente de tránsito ocurrió en la tarde, en las cercanías de la Empresa de Níquel Ernesto Che Guevara, en Moa, al impactar una camioneta con un triciclo, informó Camilo Velazco Petittón, director de la emisora radial La Voz del Níquel, quien no precisó el número de víctimas.

Sin embargo, un reporte en el grupo de Facebook "Motorinas Moa" señaló que fueron cinco las personas que fallecieron en el siniestro, dato que no ha sido confirmado oficialmente.

Captura de Facebook/Camilo Velazco Petittón

Hasta el momento de publicar esta nota, no se ha revelado la identidad de las víctimas mortales del accidente.

Un usuario de la red afirmó que tres de los fallecidos pertenecían a una misma familia, mientras que una mujer aseguró que murió una pareja residente en la comunidad de Punta Gorda.

Lo más leído hoy:

Imágenes compartidas por otro internauta muestran la camioneta volcada a la orilla de un río y los daños que sufrió el triciclo.

Según trascendió en los comentarios de los post, el triciclo transportaba pasajeros y la camioneta pertenece a Womy Equipment Rental. Esta es una empresa de origen holandés, especializada en el alquiler, venta y mantenimiento de equipos pesados, vehículos (autos, camiones, buses) y maquinaria, de acuerdo con información en internet.

Noticia en desarrollo…