Identifican a seis fallecidos y cinco heridos en trágico accidente masivo en Moa, Holguín

Seis personas fallecidas y cinco heridas fue el saldo del trágico accidente de tránsito que ocurrió en la tarde de este lunes en Moa, Holguín, confirmaron fuentes oficiales.

El accidente masivo, en el que estuvieron involucrados una camioneta y un triciclo que transportaba pasajeros, se registró cerca de las 4:00 p.m. en la carretera de Moa a Baracoa (Guantánamo), en el tramo hacia la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, informó la periodista Yulieska Hernández García.

La camioneta chocó contra el triciclo, impacto que causó la muerte de cinco personas en el lugar y el posterior deceso de otra en el Hospital Dr. Guillermo Luis Fernández Hernández-Baquero; además de cinco heridos, entre ellos, ambos conductores, precisó la nota.

Los fallecidos en el fatídico suceso son:

- Andys William Mendoza Ferrer, de 41 años, residente en el reparto Aeropuerto, en Frank País.

- Enoelio Borges Reyes, 50 años, natural de Moa y vecino de Cayo Grande de Yamanigüey.

- Maria Carla Noguera Despaigne, 19 años, residente en avenida Lenin, en el reparto 26 de Junio.

- Emmanuel Rodríguez Igarza, 23 años, vecino de Punta Gorda Arriba.

- Eloína Reyes González, 69 años, también de Punta Gorda Arriba.

- Liolvis Lofforte Alpajón, 33 años, de Cayo Grande de Yamanigüey.

De las cinco personas lesionadas, una se encuentra en estado grave; tres en condición grave, pero estables, y una con lesiones no graves.

Son ellos: Sandro Medina Oliveros, de 52 años, vecino de edificio 35 apto 7, en Miraflores, reportado como grave pero estable; Yanet Rodríguez Reyes (49), de Punta Gorda Arriba, con una lesión en la cabeza, pero estable; Omar Breff Blanco (58), chofer del triciclo y vecino de Viales 8, en Armando Mestre, en condición grave; Liset Suárez Lovaina (29), de Quemado del Negro, con lesiones no graves, pero estable; y Eroeldis Borges Alpajón (23), residente en Cayo Grande de Yamanigüey, grave estable.

Hernández indicó que, en cuanto se reportó el accidente, personal de los cuerpos de Rescate y Salvamento de las industrias del níquel y del SIUM del territorio acudieron al lugar para asistir a los heridos y realizar el reconocimiento y traslado de las víctimas mortales. Además, se personaron autoridades del municipio y del Ministerio del Interior.

Además, en el hospital se activó el protocolo de respuesta para situaciones de emergencia por accidentes masivos y se atendió a los lesionados, “con prontitud y rigor”, en los servicios de Traumatología y Cuidados Especiales del Cuerpo de Guardia, precisó el reporte.

Según trascendió en las informaciones iniciales sobre el trágico suceso, el triciclo transportaba pasajeros desde la comunidad de Armando Mestre, en Moa, cuando fue impactado por la camioneta perteneciente a Womy Equipment Rental. Esta es una empresa de origen holandés, especializada en el alquiler, venta y mantenimiento de equipos pesados, vehículos (autos, camiones, buses) y maquinaria, de acuerdo con información en internet.