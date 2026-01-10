Rastra con contenedores se vuelca en el puente de 100 y la autopista de Pinar del Río

Vídeos relacionados:
Una rastra que transportaba dos contenedores se volcó en el acceso a la Autopista Nacional en la provincia de La Habana, en un accidente que fue reportado en redes sociales y que generó reacciones de usuarios que presenciaron el hecho.
Las primeras imágenes fueron compartidas por Yurielkis González en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", donde se observa al camión volcado al borde de la vía, con los contenedores ladeados
De acuerdo con varios comentarios publicados en el propio post, el accidente ocurrió en horas de la mañana en el puente de la calle 100 con la autopista de Pinar del Río.
Un usuario precisó que la rastra venía en la senda de Pinar del Río hacia La Habana y que, al subir para incorporarse a la carretera 100, se viró en la curva.
Otro testigo, Marlon Ferrari Casas, relató que el conductor del camión era un joven que se encontraba visiblemente asustado tras el accidente, y especialmente preocupado porque el cargamento pertenecía a una mipyme.
Ferrari Casas criticó que muchas personas se limitaron a tomar fotos del vehículo volcado en ves de ofrecerle ayuda al chofer.
En los comentarios también se sugirieron posibles causas del accidente, pero la mayoría apunta a un exceso de velocidad.
Un internauta consideró que el camión "le entró rico a la curva", mientras otro señaló que el vehículo pudo haber salido muy rápido de la autopista y que la inercia lo llevó a volcarse en la curva.
Otro usuario planteó la posibilidad de que la dirección se hubiera trabado o que el camión fuera a una velocidad demasiado alta para ese tramo.
No se han ofrecido reportes oficiales sobre el suceso, el estado de salud del chofer ni sobre daños materiales.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.