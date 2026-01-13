Reconstruyen a detalle cómo fue el ataque militar que terminó con la captura de Maduro

Vídeos relacionados:

Ver más

El noticiero colombiano Noticias Caracol reconstruyó el operativo militar que llevó a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas.

La investigación periodística, realizada con ayuda de imágenes satelitales, videos exclusivos y tecnología 3D, detalla minuto a minuto cómo se ejecutó la operación dirigida por fuerzas estadounidenses.

Según el reportaje, la misión —denominada “Operación Resolución Absoluta”— fue coordinada desde la base de operaciones del Comando Sur, en Florida, y contó con apoyo de unidades de inteligencia colombianas y de la oposición venezolana.

Las imágenes muestran el ingreso de aeronaves no tripuladas sobre el espacio aéreo venezolano poco después de las 2:00 a.m. (hora local), seguidas por el aterrizaje de helicópteros Black Hawk en las inmediaciones del Fuerte Tiuna, en Caracas.

Fuentes citadas por el medio indicaron que el objetivo principal era capturar a Maduro con vida y trasladarlo inmediatamente fuera del país.

En menos de 25 minutos, las fuerzas Delta aseguraron el perímetro, inutilizaron las comunicaciones del Palacio de Miraflores y tomaron control de los accesos principales sin registrar bajas civiles.

Lo más leído hoy:

La reconstrucción muestra que a las 2:47 a.m., un equipo especializado irrumpió en la residencia presidencial. Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en una habitación interior, mientras trataban de comunicarse con su equipo de seguridad e ingresar a un búnker.

El operativo fue seguido en tiempo real desde Washington por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a bordo de un avión militar estadounidense que despegó desde una pista improvisada en el litoral central.

La operación concluyó oficialmente a las 4:12 a.m., cuando las fuerzas de élite salieron del espacio aéreo venezolano rumbo a territorio estadounidense.

Expertos militares consultados por Noticias Caracol calificaron la operación como una de las más rápidas y quirúrgicas de la historia reciente, comparándola con la misión que terminó con la muerte de Osama bin Laden en Pakistán en 2011.