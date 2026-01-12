Presidenta de México busca fortalecer coordinación con EE.UU. tras amenaza de Trump de atacar cárteles de la droga

Vídeos relacionados:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que buscará fortalecer la colaboración y coordinación con Estados Unidos, pero advirtió que la soberanía y la independencia del país no son negociables, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, amenazara con atacar por tierra a los cárteles mexicanos de la droga.

“Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos. Pero hay algo que no se negocia: la soberanía y la independencia de la patria”, afirmó Sheinbaum este fin de semana durante una visita al estado de Guerrero, reportaron agencias internacionales de noticias.

El viernes, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria dijo que le pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente que se reuniera con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y, si fuera necesario, hablar con el presidente Trump, para “fortalecer la coordinación” en el marco del acuerdo de seguridad entre ambos países.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después que Trump aseguró la noche del jueves, en una entrevista con la cadena televisiva Fox News, que iba a iniciar operaciones terrestres contra los cárteles del narcotráfico, a los que acusó de estar “matando a 250,000 o 300,000 personas” en su país cada año.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, advirtió Trump. “Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país”.

El mandatario dijo que su administración ha bloqueado el 97 % de las drogas que ingresan por vía marítima y que el siguiente paso será actuar en tierra contra los cárteles.

Los pronunciamientos de Trump se producen en un contexto de creciente tensión regional, a menos de una semana de la operación militar estadounidense en Venezuela, en la que fueron capturados el gobernante de este país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, para ser enjuiciados por narcoterrorismo y otros delitos.

Aunque no reveló el alcance ni la ubicación de las posibles operaciones, sus declaraciones encendieron alarmas diplomáticas en México.

Sheinbaum ha insistido en los últimos días que México y EE.UU. cuentan con mecanismos formales de trabajo conjunto y que su país ha compartido con su vecino del norte datos sobre los resultados de su estrategia contra el narcotráfico.

“Está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente (para) estrechar más la relación. Esta información que estamos dando de la campaña, laboratorios incautados, que tengan toda la información y en el marco de lo que hemos venido trabajando, estrechar la coordinación”, precisó, según un reporte del canal DW.

Días antes, Sheinbaum ya había rechazado una eventual intervención militar de EE.UU. en territorio mexicano y dijo que “no serviría de nada” para reducir la violencia ni el tráfico de drogas.