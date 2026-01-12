Exdiplomático mexicano asegura que Sheinbaum está “rodeada de asesores cubanos”

Vídeos relacionados:

Ricardo Pascoe, embajador de México en Cuba entre el 2000 y el 2002, aseguró que la presidenta Claudia Sheibaum está rodeada de “asesores cubanos” que determinan la estrecha cooperación con el régimen.

“Ella (Sheinbaum) está rodeada de asesores cubanos (…) en Palacio Nacional y obviamente están presionando y son factor fundamental para que México esté intentando este, este viraje ideológico hacia Cuba”, dijo el diplomático en una entrevista para Mega Noticias.

“Somos el proveedor principal de gasolinas a la Isla de una empresa, la mexicana Pemex, que está en absoluta quiebra, por cierto. Esa es la empresa que está pagando en este momento por la economía cubana”, aseguró

Pascoe considera que se trata de “una situación geopolítica muy delicada” que pone en riesgo la relación con EE. UU., principal socio comercial de México.

“Esto contamina completamente la negociación, esto cambia los términos de la relación de México con Estados Unidos. Sí, nos pone en riesgo con nuestro principal socio comercial”, dijo.

“Es complicado porque Cuba siempre tenía una línea de crédito con México y a través de esa línea de crédito nos pagaba una parte, que era el petróleo que se le enviaba, pero Cuba nos devolvía una parte del crédito y sus intereses y México volvía a prestarle dinero”, comentó.

Pascoe comentó que, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, Cuba “vio por cancelada la deuda porque en realidad ya los cubanos habían dejado de pagar. Y entonces en todo el sexenio de López Obrador pues fueron puras donaciones y obviamente con Scheinbaum es exactamente lo mismo”.

El viernes, el buque petrolero Ocean Mariner arribó a la bahía de La Habana con cerca de 86,000 barriles de combustible procedentes de México, en un envío destinado a aliviar los prolongados apagones que sufre la isla.

Según confirmaron a EFE fuentes del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, la nave, con bandera de Liberia, llegó a la capital cubana tras haber salido el mes anterior del complejo Pajaritos de la estatal Pemex, en el sur de México.

Tras la caída de Maduro, México se ha convertido en el principal proveedor de petróleo del régimen de La Habana.

Este lunes, Sheinbaum reiteró que buscará fortalecer la colaboración y coordinación con Estados Unidos, pero advirtió que la soberanía y la independencia del país no son negociables, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, amenazara con atacar por tierra a los cárteles mexicanos de la droga.

“Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos. Pero hay algo que no se negocia: la soberanía y la independencia de la patria”, afirmó Sheinbaum este fin de semana durante una visita al estado de Guerrero, reportaron agencias internacionales de noticias.

La mandataria instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente que se reúna con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y, si es necesario, con el presidente Trump, para “fortalecer la coordinación” en el marco del acuerdo de seguridad entre ambos países, según reveló el viernes en su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después que Trump aseguró la noche del jueves, en una entrevista con la cadena televisiva Fox News, que iba a iniciar operaciones terrestres contra los cárteles del narcotráfico, a los que acusó de estar “matando a 250,000 o 300,000 personas” en su país cada año.