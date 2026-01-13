Flor de Cuba lo ha vuelto a hacer. La influencer cubana encendió las redes tras compartir cuánto gana vendiendo en TikTok Shop, mostrando con total naturalidad las capturas de sus ingresos en apenas unos días. Las cifras, que ascienden a miles de dólares, dejaron a muchos con la boca abierta. “Primero se burlan y luego imitan”, escribió junto a las imágenes, dejando claro que su éxito no llegó por suerte, sino por constancia.
En el video, Flor explica que trabajar en redes también es una profesión y que detrás de cada venta hay horas de esfuerzo, estrategia y aprendizaje. “Esto no es un juego. Es un trabajo como cualquier otro, solo que desde el teléfono”, ha dicho en otras ocasiones, defendiendo el valor del contenido digital como una vía legítima para emprender.
Los comentarios no tardaron en llegar. “Callando bocas como siempre”, “te mereces cada dólar”, “gracias por inspirar a tantos”, le escribieron algunos de sus seguidores. Otros, más curiosos, pedían consejos: “Enséñanos cómo hacerlo, Flor. Si tú puedes, nosotros también”. Entre halagos y emojis de fuego, muchos celebraron que una cubana esté rompiendo esquemas y ganando bien gracias a su trabajo online.
Después de mostrar sus ganancias, Flor subió otro video reflexionando sobre el dinero y cómo este revela la verdadera personalidad de la gente. “Dicen que no gano lo que muestro porque me sigo viendo normal. Para mí, las personas que cambian con el dinero son inmaduras. El dinero no cambia a nadie, solo amplía lo que uno ya era. Si eres humilde, el dinero te hace más humilde”, dijo con serenidad.
Hoy, con cientos de miles de seguidores y un negocio sólido en TikTok Shop, Flor de Cuba se ha convertido en ejemplo de disciplina y autenticidad. Sin alardes, pero sin esconder su éxito, ha demostrado que desde un móvil —y con mucha cabeza— también se puede construir libertad financiera.
Preguntas Frecuentes sobre el Éxito de Flor de Cuba en TikTok Shop
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto dinero ha ganado Flor de Cuba en TikTok Shop?
Flor de Cuba ha generado miles de dólares en TikTok Shop, mostrando sus ingresos con capturas que suman a miles de dólares en apenas unos días. Además, afirmó haber vendido un millón de dólares en solo 27 días.
¿Cómo ha logrado Flor de Cuba su éxito en las ventas online?
El éxito de Flor de Cuba se debe a su constancia y estrategia en el manejo de redes sociales y ventas online. Asegura que trabajar en redes es una profesión que requiere esfuerzo, aprendizaje y planificación estratégica.
¿Cómo maneja Flor de Cuba las críticas sobre su trabajo en redes sociales?
Flor de Cuba enfrenta las críticas mostrando sus logros económicos. Responde a los comentarios despectivos mostrando cuánto ha ganado en TikTok Shop, dejando claro que el trabajo en redes puede ser muy rentable.
¿Qué mensaje transmite Flor de Cuba a sus seguidores sobre el dinero y el éxito?
Flor de Cuba defiende que el dinero no cambia a las personas, sino que amplía lo que uno ya es. Afirma que el éxito viene de la persistencia y el trabajo duro, y que el dinero solo refleja su evolución personal y profesional.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.