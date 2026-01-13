Ver más

Una cubana ha hecho reír a medio TikTok con un video que muchos califican como “demasiado real”. En el clip, compartido por la usuaria @dianarivera2351, se ve a una familia en plena discusión dentro de la cocina, mientras de fondo suena música clásica. La frase en pantalla resume la escena: “La situación en mi casa desde que se llevaron a Maduro”.

El video no tiene sonido original, pero no hace falta: las expresiones, los gestos y la intensidad de la “reunión familiar” lo dicen todo. La idea de reemplazar el audio por música de orquesta terminó convirtiendo una pelea de política en una comedia doméstica, y los comentarios lo confirmaron: más de 30 mil likes y cientos de usuarios diciendo que viven exactamente lo mismo en sus casas.

“Yo que ni venezolana soy, faja con medio TikTok con los que defienden a Maduro”, bromeó una usuaria. “Acá hablamos todos los días de política, ya parece un congreso”, añadió otra. Una tercera confesó entre risas: “Imagínense a mí, cubana con un marido mexicano defensor de Andrés y Claudia… en cualquier momento explotamos”. Y alguien más remató: “Mi casa ayer, todos discutiendo por qué deberían intervenir en Cuba, mi marido gritando que allá no hay nada”.

Los comentarios se convirtieron en una especie de “foro regional” improvisado: cubanos, venezolanos y hasta argentinos opinando, bromeando y compartiendo anécdotas. “Nosotros parecemos un parlamento”, escribió una mujer. “Mi hija de cinco años ya nos prohibió hablar de Maduro porque dice que se quiere mudar”, contó otra entre emojis de risa.

Más que una escena política, el video se ha tomado como una radiografía divertida del momento actual: entre debates sobre Cuba, Venezuela y Trump, las familias latinas parecen haber convertido sus salas en congresos improvisados. Y si algo demuestra esta cubana, es que el humor sigue siendo la mejor forma de sobrevivir a tanta noticia.