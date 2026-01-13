“Voy de camino para la Primera Unidad”: Cubana denuncia que le estafaron esta cantidad de dinero por internet en Cuba

Ver más

Una cubana denunció públicamente haber sido víctima de una estafa tras comprar una antena para mejorar su conexión a internet, en medio de las constantes dificultades de conectividad que enfrentan los habitantes de zonas rurales en la isla.

La joven, identificada en TikTok como @ayaini_lili, relató en un video que uno de sus seguidores la ayudó económicamente para adquirir la antena, que costó 6.000 pesos cubanos. Sin embargo, al intentar instalarla, descubrió que el equipo no funcionaba correctamente.

“Hola, hola mi gente bella. Les cuento: voy de camino para la Primera Unidad porque hace unos días les dije que uno de mis seguidores me ayudó a comprar una antena para mejorar la conexión y poder estar con ustedes. Resulta que la antena no sirve, y el vendedor me dejó en visto”, explicó la cubana en su video.

Según su testimonio, el supuesto vendedor le ofreció ayuda por teléfono el día siguiente, pero luego dejó de responder a sus mensajes. Cuando intentó comunicarse nuevamente, este le dijo que solo ofrecía un día de garantía.

“Mi teléfono no se conecta, lo moví, lo levanté, hice todo lo que me dijo, y nada. Le escribí al dueño por Facebook y resultó ser un perfil falso. El muchacho que me la trajo dice que ya no puede hacer nada porque pasó el día de garantía”, lamentó.

Indignada por la situación, la mujer aseguró que decidió acudir a la Primera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para denunciar el hecho y exigir justicia: “Es mi dinero, es mi trabajo, son mis seguidores, y no me da la gana que me estafen”.

El caso refleja una realidad común en Cuba, donde las deficiencias de conectividad y el deterioro económico obligan a muchos ciudadanos a recurrir a soluciones informales o de dudosa procedencia, quedando expuestos a fraudes en redes sociales y mercados clandestinos.

Hasta el momento, se desconoce si la denuncia presentada por la joven ha sido admitida o si las autoridades han iniciado alguna investigación.