“Voy de camino para la Primera Unidad”: Cubana denuncia que le estafaron esta cantidad de dinero por internet en Cuba

Una cubana denunció públicamente haber sido víctima de una estafa tras comprar una antena para mejorar su conexión a internet, en medio de las constantes dificultades de conectividad que enfrentan los habitantes de zonas rurales en la isla.
La joven, identificada en TikTok como @ayaini_lili, relató en un video que uno de sus seguidores la ayudó económicamente para adquirir la antena, que costó 6.000 pesos cubanos. Sin embargo, al intentar instalarla, descubrió que el equipo no funcionaba correctamente.
“Hola, hola mi gente bella. Les cuento: voy de camino para la Primera Unidad porque hace unos días les dije que uno de mis seguidores me ayudó a comprar una antena para mejorar la conexión y poder estar con ustedes. Resulta que la antena no sirve, y el vendedor me dejó en visto”, explicó la cubana en su video.
Según su testimonio, el supuesto vendedor le ofreció ayuda por teléfono el día siguiente, pero luego dejó de responder a sus mensajes. Cuando intentó comunicarse nuevamente, este le dijo que solo ofrecía un día de garantía.
“Mi teléfono no se conecta, lo moví, lo levanté, hice todo lo que me dijo, y nada. Le escribí al dueño por Facebook y resultó ser un perfil falso. El muchacho que me la trajo dice que ya no puede hacer nada porque pasó el día de garantía”, lamentó.
Indignada por la situación, la mujer aseguró que decidió acudir a la Primera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para denunciar el hecho y exigir justicia: “Es mi dinero, es mi trabajo, son mis seguidores, y no me da la gana que me estafen”.
Lo más leído hoy:
El caso refleja una realidad común en Cuba, donde las deficiencias de conectividad y el deterioro económico obligan a muchos ciudadanos a recurrir a soluciones informales o de dudosa procedencia, quedando expuestos a fraudes en redes sociales y mercados clandestinos.
Hasta el momento, se desconoce si la denuncia presentada por la joven ha sido admitida o si las autoridades han iniciado alguna investigación.
Preguntas frecuentes sobre estafas en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué son comunes las estafas relacionadas con equipos de conectividad en Cuba?
Las estafas relacionadas con equipos de conectividad en Cuba son comunes debido a las deficiencias de conectividad y el deterioro económico, lo que obliga a muchos ciudadanos a recurrir a soluciones informales o de dudosa procedencia. Esto los deja expuestos a fraudes en redes sociales y mercados clandestinos. La falta de regulaciones efectivas y las limitaciones para denunciar o investigar estos delitos contribuyen a que estas prácticas fraudulentas se perpetúen.
¿Qué hacen las autoridades cubanas ante las denuncias de estafas?
En muchos casos, las autoridades cubanas no investigan adecuadamente las denuncias de estafas. Las víctimas a menudo enfrentan respuestas desalentadoras, como la negación de investigar si el fraude no se ha consumado o el archivo de las denuncias sin seguimiento. Esta falta de acción se ve agravada por un sistema judicial que no prioriza estos delitos, lo que deja a los ciudadanos desprotegidos y aumenta la impunidad de los estafadores.
¿Cómo pueden los cubanos protegerse de las estafas en redes sociales y transacciones en línea?
Para protegerse de las estafas en redes sociales y transacciones en línea, los cubanos deben verificar siempre la autenticidad de los perfiles y las ofertas. Es recomendable no compartir datos personales o bancarios por teléfono o mensajes de texto, y confirmar cualquier información directamente con las agencias oficiales o familiares en el extranjero antes de realizar transacciones. Usar videollamadas para verificar entregas y evitar pagar por adelantado son medidas efectivas para reducir el riesgo de ser estafado.
¿Cuáles son algunas modalidades de estafa recientes en Cuba?
Las modalidades de estafa en Cuba han evolucionado y se han incrementado con el auge del comercio digital. Algunas estafas recientes incluyen el uso de perfiles falsos para vender productos que no existen, el acceso fraudulento a cuentas de WhatsApp para solicitar dinero a familiares en el extranjero, y el engaño a través de llamadas telefónicas que aseguran la entrega de paquetes a cambio de pagos adelantados. Estas prácticas se ven facilitadas por la falta de control sobre las transacciones digitales.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.