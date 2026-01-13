Entre lágrimas, cubana revela lo que dijo su sobrino en Cuba sobre los apagones y la captura de Maduro

Ver más

La reciente captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro sigue generando reacciones insólitas, incluso en Cuba. Una cubana compartió en TikTok la divertida anécdota de su sobrino, quien relacionó los apagones con la detención del dirigente chavista.

“La última de mi sobrino allá en Cuba, quédate porque te vas a reír”, comienza diciendo Wendy González Shalom en el video, publicado en su cuenta de TikTok @wendygonzalezshalom.

La mujer contó entre risas que el niño regresó preocupado de la escuela tras escuchar a un compañero decirle a la maestra que “ahora van a apretar los apagones”.

Ya en casa, el pequeño preguntó a su abuela qué estaba ocurriendo, y la señora le explicó: “Mira, papi, el problema es que el país que más nos ayudaba con petróleo, tú sabes cuál era…”.

Entonces el niño, sin dudarlo, exclamó: “¡No me digas que el presidente que secuestraron!”, provocando la risa de toda la familia.

El video, grabado entre risas, refleja el desconcierto y la naturalidad con que los cubanos más jóvenes interpretan la crisis energética y las noticias internacionales.

La reacción del menor ha provocado una ola de comentarios entre usuarios cubanos, muchos de los cuales se identificaron con la confusión y el humor del pequeño.

La anécdota se viraliza justo cuando en la Isla persisten los prolongados apagones, el desabastecimiento de combustibles y las tensiones políticas internas, tras la caída del régimen de Nicolás Maduro y la transición liderada por Delcy Rodríguez bajo supervisión de Estados Unidos.

“Hasta los niños ya saben que todo lo malo viene de arriba”, escribió un usuario en TikTok, mientras otros destacaron la espontaneidad del niño como reflejo del ingenio del cubano ante la crisis.