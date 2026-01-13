Entre lágrimas, cubana revela lo que dijo su sobrino en Cuba sobre los apagones y la captura de Maduro

La reciente captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro sigue generando reacciones insólitas, incluso en Cuba. Una cubana compartió en TikTok la divertida anécdota de su sobrino, quien relacionó los apagones con la detención del dirigente chavista.
“La última de mi sobrino allá en Cuba, quédate porque te vas a reír”, comienza diciendo Wendy González Shalom en el video, publicado en su cuenta de TikTok @wendygonzalezshalom.
La mujer contó entre risas que el niño regresó preocupado de la escuela tras escuchar a un compañero decirle a la maestra que “ahora van a apretar los apagones”.
Ya en casa, el pequeño preguntó a su abuela qué estaba ocurriendo, y la señora le explicó: “Mira, papi, el problema es que el país que más nos ayudaba con petróleo, tú sabes cuál era…”.
Entonces el niño, sin dudarlo, exclamó: “¡No me digas que el presidente que secuestraron!”, provocando la risa de toda la familia.
El video, grabado entre risas, refleja el desconcierto y la naturalidad con que los cubanos más jóvenes interpretan la crisis energética y las noticias internacionales.
La reacción del menor ha provocado una ola de comentarios entre usuarios cubanos, muchos de los cuales se identificaron con la confusión y el humor del pequeño.
La anécdota se viraliza justo cuando en la Isla persisten los prolongados apagones, el desabastecimiento de combustibles y las tensiones políticas internas, tras la caída del régimen de Nicolás Maduro y la transición liderada por Delcy Rodríguez bajo supervisión de Estados Unidos.
“Hasta los niños ya saben que todo lo malo viene de arriba”, escribió un usuario en TikTok, mientras otros destacaron la espontaneidad del niño como reflejo del ingenio del cubano ante la crisis.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba y la captura de Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué hay apagones frecuentes en Cuba?
Los apagones en Cuba se deben a la crisis energética que enfrenta el país, causada por problemas estructurales en el sistema eléctrico, escasez de combustibles y sanciones internacionales. La falta de mantenimiento en las centrales eléctricas y la dependencia de importaciones de petróleo agravan la situación, afectando la vida cotidiana de los cubanos.
¿Cómo afecta la captura de Nicolás Maduro a Cuba?
La captura de Nicolás Maduro tiene un impacto en Cuba debido a la dependencia del país del petróleo venezolano, que era suministrado bajo acuerdos favorables. Esto podría empeorar la crisis energética, aumentando los apagones y la escasez de combustibles, mientras el régimen cubano pierde un importante aliado político y económico.
¿Cómo reaccionan los cubanos a la crisis de apagones?
Los cubanos han respondido a la crisis de apagones con resignación, creatividad y críticas al régimen. Muchos recurren a generadores, ventiladores portátiles y lámparas solares para sobrellevar los cortes eléctricos. Además, las redes sociales se han convertido en un espacio para expresar su frustración, compartir soluciones y criticar la gestión gubernamental.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la situación actual de Cuba?
Las redes sociales son una herramienta clave para los cubanos al permitirles denunciar la situación, organizarse y compartir información sobre los apagones y la crisis en general. También se utilizan para expresar descontento y humor ante la incapacidad del régimen para resolver los problemas del país.
