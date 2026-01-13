¡Qué locura! Cubano en EE. UU. se lleva la manguera de gasolina puesta y lo sube todo a TikTok

Ver más

Un cubano residente en Estados Unidos protagonizó una escena insólita que ha hecho reír a miles de usuarios en TikTok, tras compartir el momento en que se llevó puesta la manguera del surtidor de gasolina al salir de una gasolinera.

El usuario identificado como @ernesto.olivera31 publicó el video con el comentario: “Mi gente, para que vean lo que es andar con la cabeza a millón aquí en Estados Unidos. Salí de la gasolinera y me llevé la manguera con gasolina y todo. ¡Qué clase de locura, esto a mí nunca me había pasado en la vida!”.

En las imágenes se ve su vehículo, un Chevrolet negro, detenido en la calle con la manguera de combustible todavía colgando del tanque, mientras el cubano se ríe de su propio descuido.

El clip, que supera las cientos de miles de reproducciones, ha generado una oleada de comentarios de otros usuarios que aseguran haber pasado por situaciones similares.

“Tranquilo, eso nos ha pasado a todos alguna vez”, escribió un seguidor; mientras otro añadió: “Eso es parte del estrés de vivir en este país”.

Aunque el incidente no provocó daños graves, el video refleja —como apuntaron muchos internautas— el ritmo acelerado de la vida cotidiana de los inmigrantes cubanos en Estados Unidos.