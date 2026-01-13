¡Qué locura! Cubano en EE. UU. se lleva la manguera de gasolina puesta y lo sube todo a TikTok

Un cubano residente en Estados Unidos protagonizó una escena insólita que ha hecho reír a miles de usuarios en TikTok, tras compartir el momento en que se llevó puesta la manguera del surtidor de gasolina al salir de una gasolinera.
El usuario identificado como @ernesto.olivera31 publicó el video con el comentario: “Mi gente, para que vean lo que es andar con la cabeza a millón aquí en Estados Unidos. Salí de la gasolinera y me llevé la manguera con gasolina y todo. ¡Qué clase de locura, esto a mí nunca me había pasado en la vida!”.
En las imágenes se ve su vehículo, un Chevrolet negro, detenido en la calle con la manguera de combustible todavía colgando del tanque, mientras el cubano se ríe de su propio descuido.
El clip, que supera las cientos de miles de reproducciones, ha generado una oleada de comentarios de otros usuarios que aseguran haber pasado por situaciones similares.
“Tranquilo, eso nos ha pasado a todos alguna vez”, escribió un seguidor; mientras otro añadió: “Eso es parte del estrés de vivir en este país”.
Aunque el incidente no provocó daños graves, el video refleja —como apuntaron muchos internautas— el ritmo acelerado de la vida cotidiana de los inmigrantes cubanos en Estados Unidos.
Preguntas Frecuentes sobre Cubanos en Estados Unidos y sus Vivencias Cotidianas
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué ocurrió con el cubano que se llevó una manguera de gasolina en EE.UU.?
Un cubano residente en Estados Unidos compartió en TikTok un video donde se ve cómo, por descuido, se llevó puesta la manguera del surtidor de gasolina al salir de una gasolinera. El incidente no provocó daños graves, pero se volvió viral por lo insólito de la situación.
¿Por qué este tipo de situaciones se vuelve viral entre los cubanos en redes sociales?
Este tipo de videos se vuelven virales porque reflejan con humor y autenticidad las experiencias cotidianas y los desafíos que enfrentan los cubanos en el extranjero. La comunidad cubana en redes se siente identificada con estas anécdotas, que muestran el contraste entre la vida en Cuba y en otros países.
¿Cuál es la reacción general de los cubanos ante estos videos virales?
La reacción general es de humor y camaradería. Muchos cubanos comentan en los videos compartiendo sus propias experiencias similares o mostrando empatía hacia la situación. Estos videos generan un sentido de comunidad y conexión entre los cubanos que viven fuera de la isla.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al adaptarse a la vida en el extranjero?
Los cubanos enfrentan varios desafíos al adaptarse a la vida en el extranjero, como el clima extremo, las diferencias culturales y el ritmo de vida acelerado. Estos retos se reflejan en las anécdotas cotidianas que comparten en redes sociales, donde muestran tanto las dificultades como las oportunidades de vivir fuera de Cuba.
Archivado en:
