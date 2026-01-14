Jet privado del castrismo permaneció 13 días en Monterrey y desata preguntas sobre su misteriosa escala

Vídeos relacionados:

Ver más

Un jet privado de lujo vinculado a la familia Castro permaneció 13 días en Monterrey, México, sin una explicación oficial, según datos de vuelo recopilados por la plataforma Flightradar24 y reportados por la cuenta especializada @FlconEYES, dedicada al seguimiento de aviones y buques usados por élites políticas latinoamericanas.

El avión, identificado con la matrícula T7-77PR, es un Falcon jet de lujo que ha sido asociado previamente con los círculos más cercanos al poder castrista y a los conglomerados empresariales controlados por GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

De acuerdo con los registros, el itinerario del vuelo fue: Playa Baracoa (Cuba) - Panamá - Cozumel - Monterrey - La Habana.

Lo más inusual, según FlconEYES, fue la larga estadía en Monterrey, del 9 al 23 de diciembre, lo que “pudo implicar movimientos de activos o contactos con varios actores”, aunque no existen pruebas públicas que confirmen esos supuestos.

“El jet T7-77PR, usado por los oligarcas de la familia Castro, realizó un itinerario proactivo alrededor de la posible captura del tirano Maduro. Tras 13 días en Monterrey, regresó a La Habana. Desde entonces, perfil bajísimo”, especuló la cuenta analista en X.

Hasta el momento, el régimen cubano no ha ofrecido ninguna explicación sobre el motivo del viaje ni sobre quiénes fueron los ocupantes del jet.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, la escala coincide con un periodo de intensa actividad diplomática y militar en la región.

Fuentes diplomáticas mexicanas citadas por medios locales han señalado que Monterrey se ha convertido en un punto recurrente de tránsito para aeronaves privadas procedentes de Cuba, Venezuela y Panamá, en particular las vinculadas a estructuras empresariales de GAESA o al entorno de Raúl Guillermo Rodríguez Castro (“El Cangrejo”), nieto de Raúl Castro y coronel del Ministerio del Interior.

La investigación de Armando.Info publicada meses atrás ya había revelado un “puente aéreo” entre La Habana, Caracas y Panamá operado por aviones privados asociados tanto a empresarios cercanos a Nicolás Maduro como a miembros de la familia Castro.

En ese circuito figuraban vuelos realizados por El Cangrejo y por el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, proveedor de servicios al régimen venezolano y socio de empresas cubanas bajo control de GAESA.

El caso del jet T7-77PR parece seguir el mismo patrón, reforzando la hipótesis de que existe un entramado aéreo y financiero entre ambos regímenes que opera fuera de los canales diplomáticos formales.

“No se trata de simples vuelos ejecutivos —asegura una fuente citada por medios de investigación— sino de desplazamientos vinculados a movimientos de capital, transferencias de activos y coordinación política entre Caracas, La Habana y Panamá”, señaló.

Mientras crece el interés por el misterioso vuelo, el silencio de las autoridades cubanas y mexicanas solo ha alimentado las especulaciones.