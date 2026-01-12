De joya del Caribe a destino fantasma: el turismo extranjero se desploma en Cuba

Vídeos relacionados:

Ver más

El turismo en Cuba atraviesa uno de sus momentos más críticos. Los hoteles operan con escaso personal, sufren cortes de luz y agua, la comida es insuficiente y las basuras se acumulan en las calles. Así lo describió recientemente un reportaje de La Sexta, que retrata a la isla como un país abandonado donde, según testimonios recogidos, “había compañías que tenían hasta dos vuelos diarios y ahora están volando tres veces a la semana”.

Ya en noviembre de 2025, las cifras oficiales mostraban un retroceso sostenido del turismo, con apenas 2,1 millones de viajeros hasta octubre, el 85,6 % de los registrados en igual período del año anterior. Los principales emisores —Canadá, la comunidad cubana en el exterior, Rusia y Estados Unidos— ya reflejaban fuertes caídas, especialmente el mercado ruso, con casi un 36 % menos de visitantes respecto a 2024.

El más reciente informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) confirmó la tendencia: hasta noviembre de 2025, Cuba recibió 2,343,944 viajeros, un 13,8 % menos que en igual período del año anterior. Canadá siguió siendo el principal mercado emisor, pero con un descenso pronunciado, mientras que Rusia, España y Estados Unidos también redujeron significativamente su flujo de visitantes.

El desplome del turismo, tradicional fuente de divisas para el régimen, coincide con un deterioro estructural de la economía cubana y con la pérdida del suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Desde entonces, Estados Unidos ha endurecido la presión sobre La Habana. “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Nada!”, escribió el presidente Donald Trump en su red social Truth Social, al dejar claro que Washington busca cortar el flujo financiero que durante años sostuvo al gobierno cubano.

El abogado y analista Rafael Peñalver explicó que el mensaje de Trump no se refiere solo al crudo venezolano, sino también al control estatal sobre las remesas que los emigrados envían a sus familias. “Es un tema muy delicado desde el punto de vista moral y familiar”, dijo, al advertir que una parte importante de ese dinero termina en manos del Estado y contribuye a sostener el aparato represivo.

La pérdida de ingresos por turismo y remesas agrava una crisis interna marcada por la escasez, los apagones y el colapso de servicios básicos. En varias provincias, la acumulación de desechos y la falta de saneamiento han provocado la propagación de virus y enfermedades, según medios locales y testimonios en redes sociales.

Lo más leído hoy:

Mientras el régimen insiste en culpar al embargo de Estados Unidos, el deterioro económico se acelera. Miguel Díaz-Canel ha vuelto a apelar al “espíritu de resistencia” y al discurso de la soberanía, pero las cifras oficiales muestran una caída sostenida del turismo, una de las principales fuentes de divisas del país.

La Habana, otrora símbolo de glamour y modernidad en el Caribe, se enfrenta hoy a un panorama de hoteles semivacíos, calles deterioradas y una población agotada por la crisis. Sin petróleo venezolano, sin divisas y con menos visitantes extranjeros, Cuba parece alejarse definitivamente de aquel esplendor turístico que alguna vez la convirtió en el destino más visitado del Caribe.