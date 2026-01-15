Pemex en aprietos: ¿Puede México sostener el suministro de petróleo a Cuba?

Vídeos relacionados:

En medio de una profunda crisis energética en Cuba, y de una creciente presión geopolítica desde Washington, México ha emergido como el principal proveedor de petróleo y combustibles para la isla, en sustitución del colapsado flujo venezolano.

Sin embargo, esta posición estratégica, asumida por el gobierno de Claudia Sheinbaum como parte de una ayuda “humanitaria”, enfrenta crecientes dudas: ¿tiene realmente Pemex la capacidad de sostener el suministro a largo plazo?

México, nuevo sostén energético de Cuba

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha reconfigurado el mapa energético del Caribe.

Venezuela, que durante décadas sostuvo al régimen cubano con petróleo subsidiado a cambio de servicios médicos y de inteligencia, ha visto desplomarse su capacidad de producción y exportación por sanciones y colapso estructural.

En ese contexto, México se ha convertido en el principal proveedor de petróleo a Cuba, lo que “eleva el costo geopolítico en su relación con Estados Unidos”, según especialistas citados por la agencia EFE.

La llegada reciente a la bahía de La Habana del buque Ocean Mariner, con 86,000 barriles de combustible procedentes de México, lo confirma.

“México se vuelve más visible como exportador hacia Cuba, lo que eleva el riesgo de presión con Estados Unidos”, advirtió Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC.

Las dudas sobre la sostenibilidad desde Pemex

Más allá de la diplomacia, el problema puede estar en casa.

PEMEX, la estatal petrolera mexicana, no ha alcanzado sus metas de producción, y especialistas como Ramsés Pech dudan de su capacidad para sostener envíos constantes al extranjero si se mantiene la tendencia actual.

“Pemex y sus socios privados producen 1,6 millones de barriles diarios (mbd), de los cuales solo 1,3 mbd son de Pemex, lejos de la meta oficial de 1,8 mbd”, señaló Pech, socio de la consultora energética Grupo Caraiva.

Cada barril enviado a Cuba, además, compite con las necesidades internas y los objetivos de exportación rentables, lo que podría activar alarmas dentro de la empresa si el rezago en la producción persiste.

“El costo de oportunidad puede volverse insostenible”, coinciden Pech y Monroy.

Ayuda humanitaria… y deuda incobrable

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido los envíos a Cuba como parte de un acuerdo de largo aliento y de carácter humanitario.

“No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente”, aseguró a inicios de este mes la mandataria en conferencia de prensa, al responder a las revelaciones del Financial Times, que estiman un volumen actual de 12,000 barriles diarios enviados a la isla.

Sin embargo, la realidad económica detrás de esos envíos es menos altruista.

Según Monroy, Cuba no paga, y el esquema vigente incluye descuentos y condiciones laxas, que terminan acumulándose como “cuentas por cobrar” que nunca se saldan.

“Esa deuda se va acumulando y luego se condona, como ya hizo Enrique Peña Nieto en 2013”, explicó.

La situación genera fricciones internas, no solo por la opacidad de los datos -Pemex no ha respondido oficialmente sobre los volúmenes ni los montos involucrados- sino por el precedente de deudas multimillonarias que terminan perdonadas en nombre de la política exterior.

El contexto energético cubano: Crisis total

Mientras tanto, Cuba enfrenta una de las peores crisis energéticas de su historia.

La pérdida del petróleo venezolano, sumada a la escasa capacidad de refinación nacional y a un sistema eléctrico colapsado, mantiene a millones de cubanos con apagones de hasta 20 horas diarias.

El régimen cubano ha intentado sobrevivir revendiendo parte del petróleo importado, mientras mantiene relaciones con Rusia -limitadas por la guerra en Ucrania- y con México como su principal sostén actual.

En este contexto, los envíos mexicanos han evitado un colapso total, y son tolerados incluso por Washington, que teme un nuevo estallido migratorio o social si el país cae en un apagón prolongado y generalizado.

¿Un vínculo sostenible?

Aunque la cooperación energética entre México y Cuba no es nueva -se remonta a la década de 1980- el entorno político actual ha amplificado su impacto.

La ambivalencia de Estados Unidos, la fragilidad operativa de Pemex y la falta de pagos desde La Habana conforman una ecuación insostenible en el largo plazo.

“La pregunta no es si México quiere seguir enviando petróleo, sino si puede permitírselo”, advirtió Monroy.

Con una producción estancada, finanzas en rojo y presiones diplomáticas crecientes, el vínculo México-Cuba está en la cuerda floja, y dependerá de decisiones clave que aún están por tomarse.

Por ahora, los buques siguen zarpando desde puertos mexicanos hacia una isla a oscuras, en una operación que mezcla solidaridad, geopolítica y riesgos financieros.

Pese al discurso público del presidente Donald Trump -quien ha prometido cortar el “oxígeno económico” al régimen cubano- Estados Unidos ha permitido que México continúe con los envíos de crudo a la isla.

Así lo confirmaron el secretario de Energía, Chris Wright, y otros altos funcionarios citados por CBS News, quienes señalaron que, en la práctica, Washington tolera el abastecimiento mexicano como una forma de evitar un colapso total del sistema eléctrico cubano.

Esta ambivalencia refleja una estrategia de presión contenida, más orientada a forzar concesiones que a precipitar una crisis humanitaria inmediata.