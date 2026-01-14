Trump presume resultados de las deportaciones masivas: menos crimen, más empleo y salarios récord

Vídeos relacionados:

La Casa Blanca aseguró este miércoles que las políticas migratorias de la administración de Donald Trump están produciendo “resultados tangibles” en materia económica y de seguridad, tras un año de deportaciones masivas que, según el Gobierno, han reducido la criminalidad y mejorado el acceso a empleo y vivienda para los ciudadanos estadounidenses.

En un comunicado oficial, la presidencia afirmó que el país “se está liberando del peso de la inmigración ilegal” gracias a la aplicación estricta de las leyes y a la expulsión acelerada de migrantes en situación irregular.

El texto atribuye a esa política una disminución de los precios de la vivienda, un aumento de los salarios en sectores manuales y la caída más pronunciada en los índices de homicidios en la historia reciente.

“Las deportaciones masivas significan costos de vivienda más bajos, salarios más altos y menos crimen”, señaló el informe.

De acuerdo con los datos publicados, en 14 de las 20 principales áreas metropolitanas con alta población migrante los precios de los inmuebles habrían caído durante el último año, mientras que los sueldos en sectores como el transporte y la construcción registraron incrementos históricos.

Según la Casa Blanca, entre enero y diciembre de 2025, dos millones de ciudadanos estadounidenses obtuvieron empleo, mientras 662.000 trabajadores extranjeros perdieron sus puestos.

El documento también destaca una reducción general en homicidios, violaciones, robos, agresiones, muertes por sobredosis y accidentes de tráfico.

El Gobierno subrayó que los mayores descensos en criminalidad se produjeron en jurisdicciones demócratas donde se aplicaron con más fuerza las operaciones de deportación y control migratorio.

Washington D. C., Chicago, Memphis y Nueva Orleans registraron los mejores indicadores en décadas, según los datos oficiales.

“Bajo el presidente Trump, la promesa de America First es una realidad”, concluye el comunicado, que acusa a los demócratas de “intentar sabotear los avances” y restaurar “el caos de las fronteras abiertas”.

El anuncio refuerza el discurso de seguridad y prosperidad económica que la administración Trump ha situado en el centro de su política migratoria, en medio de un año marcado por el endurecimiento de los controles fronterizos y la expansión de los programas de deportación masiva en todo el país.