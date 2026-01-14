Trump presume resultados de las deportaciones masivas: menos crimen, más empleo y salarios récord

Vídeos relacionados:
La Casa Blanca aseguró este miércoles que las políticas migratorias de la administración de Donald Trump están produciendo “resultados tangibles” en materia económica y de seguridad, tras un año de deportaciones masivas que, según el Gobierno, han reducido la criminalidad y mejorado el acceso a empleo y vivienda para los ciudadanos estadounidenses.
En un comunicado oficial, la presidencia afirmó que el país “se está liberando del peso de la inmigración ilegal” gracias a la aplicación estricta de las leyes y a la expulsión acelerada de migrantes en situación irregular.
El texto atribuye a esa política una disminución de los precios de la vivienda, un aumento de los salarios en sectores manuales y la caída más pronunciada en los índices de homicidios en la historia reciente.
“Las deportaciones masivas significan costos de vivienda más bajos, salarios más altos y menos crimen”, señaló el informe.
De acuerdo con los datos publicados, en 14 de las 20 principales áreas metropolitanas con alta población migrante los precios de los inmuebles habrían caído durante el último año, mientras que los sueldos en sectores como el transporte y la construcción registraron incrementos históricos.
Según la Casa Blanca, entre enero y diciembre de 2025, dos millones de ciudadanos estadounidenses obtuvieron empleo, mientras 662.000 trabajadores extranjeros perdieron sus puestos.
El documento también destaca una reducción general en homicidios, violaciones, robos, agresiones, muertes por sobredosis y accidentes de tráfico.
El Gobierno subrayó que los mayores descensos en criminalidad se produjeron en jurisdicciones demócratas donde se aplicaron con más fuerza las operaciones de deportación y control migratorio.
Washington D. C., Chicago, Memphis y Nueva Orleans registraron los mejores indicadores en décadas, según los datos oficiales.
“Bajo el presidente Trump, la promesa de America First es una realidad”, concluye el comunicado, que acusa a los demócratas de “intentar sabotear los avances” y restaurar “el caos de las fronteras abiertas”.
El anuncio refuerza el discurso de seguridad y prosperidad económica que la administración Trump ha situado en el centro de su política migratoria, en medio de un año marcado por el endurecimiento de los controles fronterizos y la expansión de los programas de deportación masiva en todo el país.
Impacto de las políticas migratorias de Trump en Estados Unidos
¿Cómo han afectado las deportaciones masivas al mercado laboral en Estados Unidos?
Las deportaciones masivas han generado tensiones en el mercado laboral estadounidense, provocando escasez de mano de obra en sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios. Esto se debe a la salida forzada de miles de trabajadores extranjeros, lo que podría frenar el crecimiento económico y agravar la escasez de trabajadores en el país.
¿Cuáles son los resultados económicos que atribuye la administración Trump a las deportaciones masivas?
La administración Trump asegura que las deportaciones masivas han resultado en salarios más altos y menor criminalidad. Según el gobierno, la reducción de la población inmigrante ha disminuido la presión sobre los servicios públicos y ha permitido un resurgimiento del mercado laboral local, favoreciendo a los trabajadores estadounidenses.
¿Qué consecuencias ha tenido la política migratoria de Trump sobre la criminalidad en Estados Unidos?
Según el presidente Donald Trump, su administración ha logrado que la delincuencia en Estados Unidos esté en sus niveles más bajos registrados. Esto se atribuye a las estrictas políticas migratorias y de seguridad implementadas, que habrían reducido significativamente los índices de homicidios y otros delitos.
¿Cuál ha sido el impacto de las políticas de control fronterizo de Trump en la migración neta de Estados Unidos?
Por primera vez en al menos cinco décadas, Estados Unidos podría registrar una migración neta negativa, lo que significa que más personas estarían saliendo del país que entrando. Esto es resultado de las políticas de control fronterizo y deportaciones masivas implementadas por la administración Trump.
