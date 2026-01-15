Quién es Miguel Díaz-Canel, el sucesor dócil de Raúl Castro que gobierna a Cuba en ruinas

Vídeos relacionados:

Ver más

Miguel Díaz-Canel, el hombre que heredó el poder de Raúl Castro en Cuba, gobierna un país en ruinas, hundido en una crisis económica, protestas reprimidas y un éxodo sin precedentes.

Tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, y la captura de Nicolás Maduro, el mundo ha puesto su mirada en el Caribe, particularmente en Cuba, porque podría convertirse en el próximo objetivo de la Casa Blanca.

En las redes sociales se repite la idea de que "Cuba ya no tiene a Fidel Castro". Crecen los comentarios sobre el nulo liderazgo de la isla en Latinoamérica y la limitada proyección internacional del gobernante Miguel Díaz-Canel, una figura política cuya biografía es desconocida, incluso para muchos cubanos.

Es importante recordar que Díaz-Canel no llegó al poder por elección popular ni por mérito propio, sino como resultado de una sucesión controlada por Raúl Castro, que ponderó colocar en el puesto a una "persona confiable" para garantizar "la continuidad" del régimen comunista.

¿Cuál ha sido la trayectoria política de Miguel Díaz-Canel?

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez nació el 20 de abril de 1960 en Santa Clara, provincia de Villa Clara. Es hijo de una maestra, Aída Bermúdez, y de un obrero de una cervecería.

Estudió en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, donde se graduó en Ingeniería Electrónica en 1982. Ese mismo año ingresó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y sirvió en el ejército hasta 1985.

Lo más leído hoy:

Posteriormente trabajó como profesor en su universidad y comenzó a destacar como dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Entre 1987 y 1989 cumplió misión internacionalista en Nicaragua, donde dirigió la representación de la UJC entre las tropas cubanas. En 1993 alcanzó el puesto de Segundo Secretario Nacional de la UJC, lo que marcó su entrada al aparato central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Entre 1994 y 2003 fue primer secretario del PCC en Villa Clara, etapa en la que cultivó la imagen de cuadro disciplinado y leal al castrismo. Luego fue trasladado a Holguín (2003-2009) con igual cargo, a propuesta directa de Raúl Castro.

En 2009 asumió como ministro de Educación Superior, y en 2012 pasó a ser vicepresidente del Consejo de Ministros, encargado de las áreas de educación, ciencia y cultura. En 2013 fue nombrado primer vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, sustituyendo al histórico José Ramón Machado Ventura.

El 19 de abril de 2018, Díaz-Canel se convirtió en presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y en octubre de 2019 fue proclamado presidente de la República de Cuba, cargo creado tras la nueva Constitución.

En 2021, sucedió formalmente a Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el cargo más poderoso del sistema político del país.

Ese mismo año obtuvo un doctorado en Ciencias Técnicas con la tesis “Sistema de gestión gubernamental basado en la ciencia y la innovación para el desarrollo sostenible en Cuba”, presentada como base de su modelo de gobierno, aunque sin impacto real en la economía o la vida cotidiana del país.

¿Cómo ha sido su período de gobierno hasta la actualidad?

El gobierno de Cuba bajo Miguel Díaz-Canel ha estado marcado por la represión, la censura, una profunda crisis sanitaria y graves problemas de corrupción y gestión económica que dispararon la pobreza extrema.

La inflación, los apagones y la escasez de productos básicos generan un descontento generalizado que tuvo su máxima expresión en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), cuando miles de cubanos salieron a las calles al grito de “libertad” y “patria y vida”.

La respuesta del mandatario fue contundente cuando decidió enfrentar a cubanos contra cubanos. Desde entonces es recordado por una frase que selló su imagen autoritaria ante el mundo: “La orden de combate está dada”.

Organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de detenciones, juicios arbitrarios y actos de represión en Cuba durante el mandato de Díaz-Canel. Se calcula que hay más de mil presos políticos, pero el régimen lo niega.

En abril de 2023, Díaz-Canel fue reelegido con el 97,66 % de los votos de la Asamblea Nacional, en un proceso sin oposición ni observadores internacionales. Se trató de una ratificación simbólica dentro de un sistema cerrado y controlado por el aparato militar y el conglomerado GAESA, dirigido por el entorno castrista.

¿Cuál ha sido la proyección internacional de Miguel Díaz-Canel?

En el plano exterior, Díaz-Canel ha reforzado las alianzas tradicionales del castrismo con Rusia, China e Irán, al tiempo que acusa al embargo estadounidense de la crisis interna.

En 2023 presidió el G-77 + China. También durante su mandato ha viajado al gigante asiático y a Moscú para reunirse con los presidentes de ambos países, buscando apoyo energético y financiero.

Díaz-Canel ha apoyado públicamente al gobierno ruso en la guerra de Ucrania y ha condenado a Israel por su ofensiva en Gaza, calificándolo de “Estado terrorista”. Sin embargo, su política exterior no ha logrado atraer inversiones ni alivio económico para la isla, que continúa sumida en el aislamiento diplomático y la dependencia de Moscú y Pekín.

Fuera de Cuba, Miguel Díaz-Canel es percibido como un líder opaco y carente de influencia internacional. Su discurso carece de impacto mediático y sus viajes oficiales apenas generan cobertura, reflejo de su escaso peso político en el escenario global.

¿Cómo es el ámbito familiar de Miguel Díaz-Canel?

En su vida privada, Díaz-Canel ha mantenido un perfil hermético. Estuvo casado en primeras nupcias con Marta Villanueva, con quien tuvo dos hijos: Miguel Díaz-Canel Villanueva (conocido como Miguelito D'Cuba) y su hermana Jenny Díaz-Canel, quienes integran una banda musical.

Tras su divorcio, en 2009 contrajo matrimonio con Lis Cuesta Peraza, funcionaria del Ministerio de Cultura y figura visible en actos oficiales y redes sociales.

No tienen hijos en común, pero el gobernante mantiene una relación cercana con Manuel Anido Cuesta, el hijo de Lis Cuesta fruto de una relación anterior. Este joven es abogado, tuvo un romance muy mediático con la actriz cubana Ana de Armas. Reside en Madrid y ha acompañado al mandatario en algunos viajes internacionales.

A diferencia de los Castro, Díaz-Canel ha intentado proyectar una imagen de dirigente moderno y accesible, pero su entorno familiar también refleja el contraste entre el poder y la realidad del país que gobierna.

Miguel Díaz-Canel es hoy un dirigente sin liderazgo real, sostenido por el aparato militar y por la represión institucional. Su figura simboliza la continuidad del castrismo sin carisma ni legitimidad. Para amplios sectores dentro y fuera de la isla, es el rostro visible de un régimen agotado, que sobrevive más por inercia y control que por convicción política.